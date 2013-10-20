Serbest bırakılan Türk pilotlar, Türkiye'ye getirildi

Lübnan'da kaçırılan iki Türk pilotu, Suriye'deki esir Lübnan'lı hacılara karşılık rehin alınmasının ardından, 71 gün sonra serbest bırakıldı. Karşılıklı rehine bırakımı sonrasında, serbest bırakılan Türk pilotlar, akşam saatlerinde, Lübnan'dan Katar isimli özel yolcu uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Çok sayıda basın mensubunun takip ettiği pilotları Başbakan Recep Tayyip Erdoğan karşıladı.

Lübnan'da kaçırılan Türk pilotların Lübnan emniyetine teslim ediliği bildirildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türk pilot Murat Akpınar ile yardımcısı Murat Ağca, Beyrut'ta Lübnan güvenlik güçlerine teslim edildi.

Türk pilotları taşıyan helikopter, Riyak Askeri Havaalanı'ndan Beyrut'taki Refik Hariri Havaalanı'na iniş yaptı.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi İnan Özyıldız, serbest bırakılan Türk pilotları Refik Hariri Havalimanı'nda karşıladı.

'Türkiye'ye getirildiler'

Murat Akpınar ile yardımcısı Murat Ağca'yı taşıyan Katar'a ait özel uçak, Beyrut'taki Refik Hariri Havaalanı'ndan Türkiye'ye hareket etti. Havaalanında Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi İnan Özyıldız ile bir araya gelen Türk pilotlar, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve aileleriyle telefonda görüştü.

Akpınar ile Ağca'nın içinde bulunduğu uçak, saat 23.10'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Bu arada pilotları Başbakan Recep Tayyip Erdoğan karşıladı.

'Davutoğlu: Pilotlarla konuştum'

Konya'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Lübnan'da 9 Ağustos'tan bu yana alıkonulan Türk pilotların Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisine teslim edildiğini, pilotların Türkiye'ye doğru hareket ettiklerini belirterek, "Kendileriyle bizzat görüştüm, seslerini duydum. Son derece vakur ve özgüven içinde konuştular, teşekkür ettiler. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

'9 Lübnanlı serbest bırakılmıştı'

Pilotların serbest bırakılması için, ağustos ayında Suriyede muhalif gruplar tarafından kaçırılan Lübnanlı hacıların serbest bırakılması şart koşulmuştu ve hacılar 17 aydan sonra bugün serbest bırakıldı. 9 Lübnanlı hacıyı taşıyan uçak, Beyrut Havaalanı'na indi.

'Pilotların aileleri İstanbul'da'

Türk pilotlar Murat Akpınar ile Murat Ağca'nın aile yakınları, İzmir'den İstanbul'a geldi. Murat Akpınar'ın annesi Suzan Akpınar, Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, "Hasretlik bitiyor. Her şey için çok şükür Allah'ıma. Çok sabrettik, en sonunda oğluma kavuşacağım. Bayağı büyük sıkıntılar yaşadık. Sonunda oğluma kavuşacağım, çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Pilotlar Akpınar ile Ağca'nın aile yakınları, THY'ye ait dinlenme tesisine götürüldü.