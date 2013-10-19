Serbest bırakılan Türk pilotları, Türkiye'ye hareket etti

Beyrut’ta kaçırılan THY pilotları Murat Akpınar ve Murat Ağca 71 günün ardından serbest kaldı. Anadolu Ajansı pilotların Lübnan emniyetine teslim edildiğini ve Türk pilotları taşıyan helikopterin, Riyak Askeri Havaalanı'ndan Beyrut'taki Refik Hariri Havaalanı'na doğru hareket ettiği bildirildi. Öte yandan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, serbest bırakılan pilotları, havalimanında karşılayacağı öğrenildi.

Pilotlar Lübnan emniyetine teslim edildi

Lübnan İçişleri Bakanı Mervan Şerbil, "Türk pilotları teslim almak üzereyiz" açıklamasıyla yürekleri ağızlara getirdi. Son olarak Akpınar ile yardımcısı Ağca'nın Lübnan emniyetine teslim edildiği bildirildi. Kısa bir süre içinde El Cedid televizyonu Ağca ve Akpınar'ın ilk görüntülerini yayınladı.

'Büyükelçi havalimanına gitti'

Türkiye’nin Beyrut Baüyükelçisi İnan Özyıldız’ın da Beyrut Refik Hariri Havalimanı'na gittiği öğrenildi. Havaalanında Lübnanlı bazı yetkililer de bulunuyor. Bu yetkililerden Lübnan Kamu Sağlığı Bakanı Ali Hasan Halil, "Lojistik sorunlar büyük oranda çözüldü, uçak birazdan Türkiye'den hareket edecek" dedi.

Lübnanlı hacıların ailelerinin sözcüsü Hayat Avali de resmi haber ajansı NNA'ya yaptığı açıklamada, hazıları taşıyan bir uçağın 19.30 sularında Türkiye'den hareket ettiğini söyledi. Türkiye'den Beyrut'a uçuşlar ortalama 1 saat 45 dakika sürüyor. Hazıların yakınları da havaalanın dışında birikmeye başladı. Hacı yakınlarının havaalanı içine girmesine güvenlik makamları izin vermiyor.

‘Türk makamları iddiaları doğrulamıyor’

Bu arada Lübnan medyasından birbiri ardına gelen iddiaların hiçbiri şu ana kadar Türk makamlarınca doğrulanmış değil.

Lübnan Devlet TV’si bir süre önce geçtiği, “Türk pilotlar Katar’a ait bir uçakla Beyrut’tan ayrıldı” haberi saat 19.00 itibariyle Türk kaynaklarca doğrulanmadı. Bir Arap gazetesinin bir Türk yetkiliye dayandırdığını öne sürdüğü “Katar rehin Lübnanlı hacıların kurtarılması için 150 milyon dolar fidye verdi” haberi de doğrulanmayan bir diğer iddia. Hürriyet’e konuşan güvenilir kaynaklar, “Konuyla ilgili Arap medyasına konuşmuş tek bir Türk yetkili yok” derken, Dışişleri kaynakları da böyle bir bilgiye sahip olmadıklarını belirttiler.

Bir yetkili, “Bir gelişme olduğu takdirde hiç vakit geçirmeden gereken duyuru yapılacaktır. Bunun için beklemenizde fayda var. İddia bazındaki haberlere itibar etmeyin” dedi.

Askeri bir helikopterle Lübnan'ın Refik Hariri Havalimanı'na getirilen pilotlarla ilgili Twitter'dan açıklama yapan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu şunları söyledi:

"Bayram sevincimize sevinç katacak güzel haberi artık paylaşabiliriz. 9 Ağustos'tan bu yana Lübnan'da alıkonulan THY pilotlarımız Murat Ağca ve Murat Akpınar yoğun girişimlerimiz sonucu büyükelçimizin yanında. Kendileri ile şimdi görüştüm. Tüm halkımıza selamları var. Az sonra Türkiye'ye doğru yola çıkıyorlar. Başta MİT Müsteşarımız Sn. Hakan Fidan olmak üzere ilk günden beri pilotlarımız için gece-gündüz çaba gösteren herkese teşekkür ediyorum. Son iki ayda defalarca görüştüğüm Lübnan Meclis Başkanı Sn. Berri, Başbakan Mikati ile Dışişleri Bakanı Sn. Mansur'a da teşekkür ediyorum. Katar Dışişleri Bakanı dostum Sn. Halit bin Muhammed Al Attiyah de pilotlarımız için büyük çaba gösterdi. Bu sonuçta büyük katkısı oldu. En büyük teşekkürü hiç şüphesiz vakur, onurlu ve olgun duruşları ile pilotlarımız ve sürekli temas halinde olduğumuz ailelerine borçluyuz. "

'Uçak pistte bekliyor’

Reuters ajansına konuşan ve ismini vermek istemeyen Lübnanlı bir güvenlik kaynağı, Türk pilotları getirecek bir uçağın havalimanında beklediğini söyledi. Ajansın haberinde, söz konusu yetkilinin "Türk pilotların bugün bırakılacağını kesin olarak söyleyebilirim" şeklindeki sözleri yer aldı.

‘Belki de uçağa binmişlerdir’

Yine aynı haberde, bir başka Lübnanlı güvenlik kaynağının "Belki de pilotlar gizlice uçağa bindirilmiş bile olabilir" şeklindeki iddialarına yer verildi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre de Lübnan İçişleri Bakanı Mervan Şerbil, "Türk pilotları teslim almak üzereyiz" dedi.

‘Katar'dan arabuluculuk’

Katar Dışişleri Bakanı Halid bin Muhammed el Attiye de El Cezire'ye yaptığı açıklamada Lübnanlıların serbest kalması için ülkesinin arabuluculuk yaptığını açıkladı. Lübnanlılar Kuzey Kasırgası Tugayı tarafından kaçırılmıştı.

Öte yandan hacılardan birinin oğlu Said Salih, Daily Star'a yaptığı açıklamada, "Suriyelilerin elindeki kadın tutuklular serbest kalır kalmaz Lübnanlılar da Lübnan'a gönderilecek" dedi. Salih İbrahim'in kendilerine Lübnanlı hacıların Türkiye'de bulunduğunu bildirdiğini de söyledi. Ancak ilerleyen saatlerde Lübnanlı hacıların Beyrut yolunda olduğu bilgisi geldi.

'Sabahtan beri devam eden trafik'

Sabah saatlerinde Lübnan basınında yer alan haberlerde, pilotların karşılığında rehin tutulduğu dokuz Lübnanlı hacının Suriyeli muhaliflerce Türk makamlarına teslim edildiği bilgisi yer aldı.

Es Safir gazetesine konuşan İçişleri Bakanı Mervan Şerbil, "Türk yetkililerin hacıları bize teslim etmesini bekliyoruz. Süreç cumartesi günü Ankara'da görüşülecek" derken, Daily Star gazetesi de rehine olayıyla ilgili mekik diplomasisi yürüten Lübnan Genel Güvenlik Müdürü Abbas İbrahim’in hacılar hakkında “Türklerin güvenli ellerinde olduğuna” dair bir açıklama yaptığını yazdı. İbrahim’in dün Şam’dan yeniden Türkiye’ye döndüğü de öğrenildi.

Lübnan gazetesinin bu haberini Ankara’daki ilgili kaynaklar yalanlamadı. Hürriyet Ankara muhabiri Uğur Ergan'a konuşan Türk yetkililer “Bizim için önemli olan pilotlarımızın serbest bırakılmasıdır. Bir zaman vermeyi doğru bulmayız ama her an için bir gelişme olabilir” demekle yetindiler.

Bu gelişmeler pilotların serbest kalacağıyla ilgili ümitleri bir kez daha yeşertti.

Daily Star'a konuşan adının açıklanmasını istemeyen bir güvenlik kaynağı Lübnanlı hacıların ailelerinin sevdiklerinin dönüşünü heyecanla beklediğini, Türk pilotların da birkaç saat içinde serbest bırakılmasının beklendiğini söyledi. Kaynak, arabulucuların pilotların serbest bırakılma sürecinin müzakereleri için Lübnan'a ulaştığını da ifade etti.

Tam bu saatlerde Anadolu Ajansı da Akpınar ile Ağca'nın birkaç saat içinde serbest bırakılacağını bildirdi.