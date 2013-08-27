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Lübnan'dan Türk pilotlar açıklaması: Bulmuştuk ama...

Lübnan'da İstanbul-Beyrut seferini yapan THY personelini havalimanından otele götüren servis aracını durduran silahlı kişiler, Türk pilot Murat Akpınar ile yardımcısı Murat Ağca'yı kaçırmıştı

27 Ağustos 2013 18:13


Lübnan İçişleri Bakanı Mervan Şerbil, "Türk pilotların yeri tespit edilmişti, onları kurtarmak üzereydik ancak pilotları kaçıran kişiler durumu farketmiş olacak ki tutuldukları yer değiştirildi" dedi.

Şerbil, Lübnan güvenlik güçlerinin Türk pilotların bulunması için elinden geleni yapacağını, gerekirse bunun için güç kullanacağını ve tüm bu operasyonlar düzenlenirken pilotların güvenliğini sağlamaya dikkat edeceklerini söyledi.

"Türk pilotların yeri tespit edilmişti, onları kurtarmak üzereydik ancak pilotları kaçıran kişiler durumu fark etmiş olacak ki tutuldukları yer değiştirildi" ifadelerini kullanan Şerbil, pilotların sağlık durumunun iyi olduğu yönünde haber aldıklarını belirtti.

Suriye'de kaçırılan Lübnanlılar meselesine de değinen Şerbil, Lübnanlıları kaçıran kişilerle müzakereleri sürdüklerini ve söz konusu meseleyle Türk pilotlarının kaçırılması olayının ilişkilendirilemeyeceğini kaydetti.

Lübnan'da 9 Ağustos'ta, İstanbul-Beyrut seferini yapan THY personelini havalimanından otele götüren servis aracını durduran silahlı kişiler, Türk pilot Murat Akpınar ile yardımcısı Murat Ağca'yı kaçırmıştı. Eylemin sorumluluğunu "İmam Rıza'nın Ziyaretçileri" adlı grup üstlenmişti. Grup adına yapılan açıklamada, Türk pilotların, Suriye'de rehin tutulan dokuz Lübnanlı karşılığında serbest bırakılacakları belirtilmişti.

Kaçırılan Türk pilotun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek şehrinin "Eş-Şeraveneh" kasabasında bir yerde tutulduğu, yardımcı pilotun ise ülkenin güneyindeki "Zavter" ilinde bulunduğu iddia edilmişti.

 

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