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'Lübnan’da iki Türk pilotu kaçıranların kimlikleri ve yerleri tespit edildi'

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta 2 Türk pilotu kaçıranların kimlikleri ve yerlerinin belirlendiği iddia edildi. Pilotların, Lübnan’ın güneyinde tutulduğu tahmin ediliyor

13 Ağustos 2013 18:20

Lübnan İç İstihbarat Birimi'nin, başkent Beyrut'ta Türk pilotları kaçıranların kimliklerini ve bulundukları yeri tespit ettiği belirtildi. Türk pilotları kaçıran grubun başlıca sorumlusunun, Suriye'nin Azez kentinde kaçırılan Lübnanlılardan birinin oğlu Ali Cemil Salih olduğu ifade edildi. Kaçırma eyleminin önceden planlandığını belirten yetkililer, iletişim kayıtları aracılığıyla eylemin faillerine ve pilotların tutulduğu yere ilişkin önemli bilgilere ulaşıldığını kaydetti.

Güvenlik birimlerinin yaptığı incelemeler sonucunda Türk pilotların, Lübnan'ın güneyindeki bölgelerden birinde tutulduğu ihtimali üzerinde duruluyor. İstanbul'dan Beyrut'a yolcu taşıyan THY uçağının personelini havalimanından otele götüren servis aracını durduran silahlı grup, Türk pilot Murat Akpınar ile yardımcısı Murat Ağca'yı kaçırmış, diğer mürettebatı serbest bırakmıştı.

 

‘İmam Rıza’nın ziyaretçileri üstlenmişti’

 

Eylemin sorumluluğunu "İmam Rıza'nın Ziyaretçileri" adlı bir grupüstlenmişti. Grup adına yapılan açıklamada, Türk pilotların, Suriye'de rehin tutulan 9 Lübnanlı karşılığında serbest bırakılacakları belirtilmişti.

Lübnan'dan İran'a ziyarete giden 11 Lübnanlı, geçen yıl mayıs ayında İran'da İmam Ali Rıza'nın türbesini ziyaretlerinin ardından karayolu ile ülkelerine dönerken Suriye'nin Azez bölgesinde kaçırılmıştı. Kaçırılanlardan 2'si daha sonra Türkiye'nin arabuluculuğuyla serbest bırakılmıştı.

 

İran: Yardıma hazırız

 

Öte yandan, İran’ın Ankara Büyükelçiliği Lübnan’da kaçırılan 2 Türk pilotla ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

 

“İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyed Abbas Araghchi, bugün düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin Lübnan’da kaçırılan iki Türk pilotun kurtarılması için İran’dan arabuluculuk yapmasını istediğine ilişkin haberlerin doğru olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine, söz konusu haberi doğrulayarak, ‘Sayın Davutoğlu, Sayın Salihi’yi telefonla arayarak Lübnan’da kaçırılan iki Türk pilotun bulunması için İran İslam Cumhuriyeti’nin yardımlarını talep etmiştir’ dedi.

İran İslam Cumhuriyeti’nin insan kaçırma ve rehin alma olayları, kim hangi şartlarda ve hangi amaçla yaparsa yapsın kınadığını ve böyle bir şeyi insanlık dışı bir eylem olarak nitelediğini kaydeden İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyed Abbas Araghchi, ‘Bu rehin alma hadisesi ister Lübnan, Suriye, Afganistan ve ister başka yerde olsun her yerde kınanmaya mahkûmdur. İmkanlarımız el verdiği ölçüde bu sorunun çözülmesine, iki Türk pilotun ve diğer rehinelerin bulunmasına katkı sağlayacak ve bu hususta hiçbir yardımı esirgemeyeceğiz’ ifadesini kullandı.

Aragchi, Suriye’de rehin alınan 48 İranlının serbest bırakıldığına değinerek ‘Bu konuda biz söz konusu sorunun çözümü için dost ülkelerle temas halinde olduk’ dedi” ifadelerine yer verildi.

 

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