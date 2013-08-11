T24 LogoT24 Logo
Gündem

Lübnan Dışişleri Bakanı Mansur: Pilotlar mutlaka kurtarılacak

Mansur, 'Kaçırılma olayını mutlu bir şekilde nihayetlendirmek için Türkiye ve Lübnanlı yetkililer arasında görüşmeler devam ediyor' dedi

11 Ağustos 2013 19:16

Lübnan Dışişleri Bakanı Adnan Mansur, Türk pilotların kaçırılmasının, Lübnan'ın güvenlik ve istikrarına yönelik ağır bir darbe olduğunu belirterek, "Pilotlar mutlaka kurtarılacak. Bu olay 2 ülke ilişkilerini etkilemeyecek" dedi.

Mansur, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Türk pilotların kaçırılmasının Lübnan'ın istikrar ve güvenliğine yönelik ağır bir darbe olarak tanımlayan Mansur, ancak olayın Beyrut ve Ankara arasındaki ilişkileri etkilemeyeceğini düşündüğünü ifade etti.

İki ülke arasındaki ilişkinin güçlü olduğunu vurgulayan Mansur, "Kaçırılma olayı, Lübnan ve Türkiye arasındaki siyasi, ekonomik, kültürel ilişkileri etkilemeyecektir. Bu olayı mutlu bir şekilde nihayetlendirmek için Türkiye ve Lübnanlı yetkililer arasında görüşmeler devam ediyor" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mansur, Lübnan güvenlik güçlerinin olayın açıklığa kavuşması ve kaçıranların kimliğinin tespit edilmesi için yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getirerek, "İki Türk pilotu, muhakkak kurtarılacaktır" diye konuştu.

Lübnan'da İstanbul-Beyrut seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) uçağının personelini havalimanından otele götüren servis aracını durduran silahlı grup, geçen cuma günü Türk pilot Murat Akpınar ile yardımcısı Murat Ağca'yı kaçırmıştı. Olayı "İmam Rıza'nın Ziyaretçileri" adlı grup üstlenmişti.

ETİKETLER

adnan mansurkaçırılan pilotlarlübnan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24