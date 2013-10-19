Anadolu Ajansı: Pilotlar birkaç saat içinde serbest bırakılacak

Beyrut’ta kaçırılan THY pilotları Murat Akpınar ve Murat Ağca’nın serbest bırakılmasında artık iyice sona yaklaşılmaya başlandığının sinyalleri gelmeye başladı. Son olarak Anadolu Ajansı Akpınar ile Ağca'nın birkaç saat içinde serbest bırakılacağını bildirdi.

Lübnan’da yayımlanan Daily Star gazetesi, rehine olayıyla ilgili mekik diplomasisi yürüten Lübnan Genel Güvenlik Müdürü Abbas İbrahim’in pilotlara karşılık serbest bırakılması istenen 9 Lübnanlı Şii hacının “Türklerin güvenli ellerinde olduğuna” dair açıklama yaptığını yazdı.

Lübnan gazetesinin bu haberini Ankara’daki ilgili kaynaklar yalanlamadı. Hürriyet Ankara muhabiri Uğur Ergan'a konuşan Türk yetkililer “Bizim için önemli olan pilotlarımızın serbest bırakılmasıdır. Bir zaman vermeyi doğru bulmayız ama her an için bir gelişme olabilir” demekle yetindiler.

Es Safir gazetesine konuşan İçişleri Bakanı Mervan Şerbil de davanın sona erdiğini belirterek, "Türk yetkililerin hacıları bize teslim etmesini bekliyoruz. Süreç cumartesi günü Ankara'da görüşülecek" dedi.

Genel Güvenlik Müdürü İbrahim’in dün Şam’dan yeniden Türkiye’ye döndüğü de öğrenildi.



Birkaç saat içinde...



Öte yandan yine Daily Star'a konuşan bir güvenlik kaynağı Lübnanlı hacıların ailelerinin sevdiklerinin dönüşünü heyecanla beklediğini, Türk pilotların da birkaç saat içinde serbest bırakılmasının beklendiğini söyledi.

Adının açıklanmasını istemeyen kaynak, arabulucuların pilotların serbest bırakılma sürecinin müzakereleri için Lübnan'a ulaştığını da ifade etti.

Anadolu Ajansı da Akpınar ile Ağca'nın birkaç saat içinde serbest bırakılacağını bildirdi.