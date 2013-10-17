Lübnan'daki Türk pilotlarla ilgili bu ay içinde 'sevindirici haber' alınacak

Lübnan Dışişleri Bakanı Mervan Şerbil, Beyrut'ta kaçırılan Türk pilotlar ve Suriye'de kaçırılan Lübnanlılar ile ilgili bu ay içinde sevindirici haberler alınacağını söyledi.

Şerbil, yaptığı açıklamada, "Suriye'de kaçırılan Lübnanlılar dosyasının mutlu sonla kapatılacağını", çözüm konusunda doğru yönde adımlar atıldığını belirtti.

Şerbil söz konusu "sevindirici haberlere" ilişkin detaylı bilgi vermedi.

Lübnan LBC televizyonu salı günü kaçırılan Türk pilotların görüntülerini yayınlamış, pilotlar, durumlarının iyi olduğunu ve eve dönmek istediklerini söylemişti.

Suriye'deki Lübnanlı rehinlerle takas etmek istiyorlar

Silahlı kişiler, İstanbul-Beyrut seferini yapan THY personelini havalimanından otele götüren servis aracını 9 Ağustos'ta durdurarak pilot Murat Akpınar ile yardımcısı Murat Ağca'yı kaçırmış, diğer personeli serbest bırakmıştı.

Eylemin sorumluluğunu üstlenen "İmam Rıza'nın Ziyaretçileri" adlı grup adına yapılan açıklamada, Türk pilotların, Suriye'de rehin tutulan 9 Lübnanlı karşılığında serbest bırakılacağı ifade edilmişti.