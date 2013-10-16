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Dünya

Kaçırılan Türk pilotların yeni görüntüleri yayınlandı

Akpınar ve Ağca Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 9 Ağustos’ta silahlı kişilerce kaçırılmıştı. Pilotlar en son 29 Ağustos'ta yine LBC televizyonunda görülmüştü

16 Ekim 2013 10:52

Lübnan'da kaçırılan Türk pilotlar Murat Akpınar ve Murat Ağca'nın yeni görüntüleri yayınlandı.

Lübnan televizyonu LBC'de yayınlanan görüntülerin dün çekildiği belirtildi. Yayınlanan 32 saniyelik videoda İngilizce konuşan Türk pilotlar, ailelerini çok özlediklerini belirtirken; sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

Pilotlardan Akpınar, "Bayrama sadece bir gün kaldı. Evde olmak istiyorum ve iyiyim" derken; Ağca, "Sağlığım yerinde ve güvendeyim. Ailemi, çocuklarımı ve ülkemi özledim" ifadesini kullandı. Ağca daha sonra ise Kuran’dan bir ayet okudu.

Akpınar ve Ağca Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 9 Ağustos’ta silahlı kişilerce kaçırılmıştı. Pilotlar en son 29 Ağustos'ta yine LBC televizyonunda görülmüştü.


Ağca'nın babasından mesaj var


Lübnan'da geçtiğimiz ramazan bayramında kaçırılan pilotlardan Murat Ağca'nın babası Zeki Ağca, oğlunu ve diğer pilotu kaçıranlara seslenerek, "Günahsız insanları cezalandırmak, eziyet etmek, tutsak etmek günahların en büyüğüdür. Bu iki pilotun hiç bir suçu, günahı yok" dedi.

Ağca, Elazığ'daki evlerinde buruk bir bayram geçirdiklerini belirterek, iyi bir haber beklediklerini söyledi.

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