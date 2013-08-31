İki THY pilotunu kaçıranlardan mektup: Bu işi sonlandırmak istiyoruz

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta iki THY pilotunu kaçıranlar An-Nahar gazetesine bir mektup göndererek, “Bu artık bitirmek istiyoruz” dediler.

Türk pilotları kaçıranlar, Lübnan’da yayınlanan An-Nahar gazetesine bir mektup gönderdi.

Hürriyet’ten Uğur Ergan’ın haberine göre, pilotları kaçıranlar gazeteye gönderdikleri mektupta, “Pilotların sağlığı ve can güvenlikleri konusunda kimse endişe etmesin. Biz artık bu işi olumlu şekilde sonuçlandırmak istiyoruz. Tek isteğimiz Suriye-Azaz’da kaçırılan akrabalarımızın serbest bırakılması ve kaçırılma olayıyla ilgili tutuklanan 3 akrabamız ile haklarında tutuklama kararı çıkarılan 10 yakınımızın serbest bırakılması konusunda Lübnan Adalet Bakanlığı’nın bize güvence vermesidir. Bunlar sağlandığı takdirde Türk pilotları hemen serbest bırakacağımızı taahhüt ederiz” dedi.

‘Henüz erken’

Türk kaynaklar da pilotları kaçıranların gazeteye mektup göndermelerinden haberdar olduklarını belirttiler.

Suriye’de Şii hacıların kaçırılmasıyla Türkiye’nin hiçbir ilgisi olmadığını belirten aynı kaynaklar, “Türkiye ayrım gözetmeden her türlü insanı girişimi yapıyor. Ancak Suriye’deki kaçırılma olayının sorumlusu Türkiye gibi gösterilmesini kabul edemeyiz. Pilotlarımızın sağ salim ailelerine kavuşmasını umut ediyoruz” demekle yetindiler.

Türk istihbarat birimleri, “Bu mektup, pilotları kaçıranlar vazgeçme noktasına doğru geliyorlar” şeklinde değerlendirilse de, net bir şey söylemek için henüz erken olduğunu belirttiler.