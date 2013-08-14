Lübnan televizyonu LBC: Türk pilotlar için pazarlık yapılıyor

Lübnan’da yayın yapan bir televizyon, Beyrut’ta kaçırılan 2 Türk pilot ile geçen yıl Suriye’de kaçırılan 9 Lübnanlı’dan birinin takas edilmesi için pazarlık yapıldığını duyurdu.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, Lübnanlı bir generalin öne sürdüğü pazarlığın bir tarafında Türk yetkililer var.

Lübnan’ın ilk özel televizyonu LBC International’ın haberine göre Lübnan Genel Güvenlik Şefi Tümgeneral Abbas İbrahim, çözüm çabaları çerçevesinde Yüksek Şii İslam Konseyi’nden Şeyh Abbas Zgheib ile bir araya geldi. Görüşmede Tümgeneral İbrahim’in “ortak bir zemin bulunması için Türk yetkililerle temasın sürdüğünü” söylediği belirtildi. Aynı habere göre Suriye’de kaçırılan Lübnanlıların yakınları, gözaltında bulunan Muhammed Salih’in Türk pilotların kaçırılmasıyla ilgisi olmadığını iddia etti.Bu arada AA’nın pilotları kaçıranların yerlerinin belirlendiği iddiasını doğrulamayan Ankara’daki diplomatik kaynaklar çözüm için İran’ın girişimlerinin önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:

“İran’ın devreye girmesinden sonra, pilotların serbest bırakılması için baskının artacağını umut ediyoruz. Ancak bu saatler itibariyle (dün öğleden sonra) serbest bırakılma veya yerin bulunmasıyla ilgili Ankara’ya gelmiş resmi bir bilgi yok.” AA haberinde Türk pilotları kaçıran grubun başlıca sorumlusunun, Suriye’nin Azez kentinde kaçırılan 9 Lübnanlıdan birinin oğlu olan Ali Cemil Salih olduğunun ifade edildiğini öne sürdü. AA, “Güvenlik birimlerinin Türk pilotların, Lübnan’ın güneyinde bir yerde tutulduğu ihtimali üzerinde durulduğunu” yazmıştı.

Tahran elinden geleni yapacak

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu geçen pazar günü İran’da Hasan Ruhani’nin Cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle görevini bırakmaya hazırlanan Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Suriye ve Mısır’da yaşanan gelişmeler ele alındıktan sonra Davutoğlu konuyu Lübnan’da kaçırılan Türk pilotlara getirdi. Davutoğlu, Şii nüfusunda etkili olan İran’dan devreye girmesini rica etti. Salihi, “Bu tür olayları ciddi şekilde kınıyoruz. Pilotların serbest bırakılması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Bundan şüpheniz olmasın” yanıtını verdi. İran geçen yıl da, Suriye’de kaçırılan Türk gazeteciler Adem Özköse ile Hamit Coşkun’un serbest bırakılmaları için devreye girmişti. Suriye’de rejim yanlıları tarafından kaçırılan Özköse ve Coşkun, 70 gün sonra salıverilmişti.

'Türk vatandaşları bizim için meşru hedef'

Suriye’de kaçırılan 9 Lübnanlının ailesi, “Beyrut sokaklarındaki herhangi Türk vatandaşı artık bizim için meşru hedeftir” dedi. Ailelerin sözcüsü Hayat Avali, New TV’ye yaptığı açıklamada, “İçişleri Bakanı Mervan Şerbil, Muhammed Salih’in masum olduğunu söylüyor, ama onu hâlâ salıvermediler. Bu yüzden Beyrut sokaklarındaki her Türk vatandaşı kaçırılacaktır” dedi. Bakan Şerbil ise “Bu kabul edilemez. Bir vukuat yaşanırsa aileler sorumlu tutulacak. Salih’in sorgu bitene dek salıverilmesi söz konusu değil. Havalimanı güvenliğinin artırılması konusunda da bir plan masada” diye konuştu. Türk temsilciliklerinde ve Karadeniz Holding’in Lübnan’daki 205 MW kurulu gücündeki Fatmagül Sultan isimli yüzer enerji ve Orhan Bey adlı elektrik gemisinde güvenlik önlemleri arttırıldı.