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Ahmet Davutoğlu: Kaçırılan pilotlar konusu büyük ölçüde halloldu

Ahmet Davutoğlu Türk pilotlarla ilgili çok olumlu gelişmeler yaşandığını ve konunun büyük ölçüde hallolduğunu söyledi

19 Ekim 2013 02:56

Lübnan İçişleri Bakanı Mervan Şerbil, "Suriye'nin Azez bölgesinde kaçırılan 9 Lübnan vatandaşı, ülkelerine teslim edilmek üzere önümüzdeki saatlerde Türkiye'de olacak. Lübnan'da kaçırılan Türk pilotların serbest bırakılması ise yakın" dedi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da Türk pilotlarla ilgili çok olumlu gelişmeler yaşandığını ve konunun büyük ölçüde hallolduğunu söyledi.

Şerbil, kaçırılan 9 Lübnan vatandaşının başkent Beyrut'ta yetkililere teslim edilmek üzere önümüzdeki saatlerde Türkiye'de olacağını belirtti.
     
Lübnan'da kaçırılan Türk pilot Murat Akpınar ile yardımcısı Murat Ağca'nın da yakında özgürlüğüne kavuşacağını ifade eden Şerbil, 9 Lübnanlının ve Türk pilotların ne şekilde serbest bırakılacaklarına dair ayrıntılı bilgi vermedi.

Şerbil, daha önce yaptığı açıklamada, Beyrut'ta kaçırılan Türk pilotlar ve Suriye'de kaçırılan Lübnanlılar ile ilgili bu ay içinde sevindirici haberler alınacağını söylemişti.
     
İran'a ziyarete giden 11 Lübnanlı geçen yıl mayıs ayında ülkelerine dönerken Suriye'nin Azez kenti yakınlarında kaçırılmıştı. Bu kişilerden ikisi daha sonra Türkiye'nin arabuluculuğuyla serbest bırakılmıştı.9 Lübnan vatandaşını elinde tutan ve adını "Kuzey Fırtınası Tugayı" olarak açıklayan grup, alıkonulan Lübnanlıların teslim edilmesi için Suriye hapishanelerinde tutuklu 371 kadının serbest bırakılmasını şart koşmuştu.
     
Lübnan'da da 9 Ağustos'ta İstanbul-Beyrut seferini yapan THY personelini havalimanından otele götüren servis aracını durduran silahlı kişiler, Türk pilot Murat Akpınar ile yardımcısı Murat Ağca'yı kaçırmıştı.

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