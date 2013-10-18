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Erdoğan: Kısa sürede pilotlarımıza ulaşacağız, mutlu sona çok yakınız

Başbakan Erdoğan, Lübnan'da kaçırılan Türk pilotlardan Murat Akpınar'ın İzmir'de bayram tatilini geçiren eşi Dilek Akpınar'ı aradı

18 Ekim 2013 20:32


Başbakan Tayyip Erdoğan, Lübnan'da kaçırılan Türk pilotlardan Murat Akpınar'ın eşi Dilek Akpınar'ı aradı. Erdoğan, "En kısa sürede pilotlara ulaşacağız. Hayırlı, mutlu sona çok yakınız her an netice alabiliriz" ifadelerini kullandı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan'da kaçırılan Türk pilotlardan Murat Akpınar'ın İzmir'de bayram tatilini geçiren eşi Dilek Akpınar'ı aradı.

 

'Her an netice alabiliriz'

 

Edinilen bilgiye göre, Dilek Akpınar'ın Kurban Bayramını kutlayan Başbakan Erdoğan, "En kısa sürede pilotlara ulaşacağız. Hayırlı, mutlu sona çok yakınız her an netice alabiliriz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, aileye metanetlerinden dolayı teşekkür etti.

 

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