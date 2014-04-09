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Yaşam

Schumacher'den iyi haber: Kendisine dokunulduğunda tepki verebiliyor

Formula 1'in efsanevi pilotu Michael Schumacher'in sağlık durumu hakkında olumlu haberler gelmeye devam ediyor

09 Nisan 2014 19:42

Eski Fransız Formula 1 pilotu Jean Alesi, Michael Schumacher'in sağlık durumuna ilişkin, "Schumacher, kendisine dokunulduğunda tepki verebiliyor" dedi.

Fransa'da kayak yaparken düşerek ağır yaralanan ve halen tedavisi Grenoble'deki hastanede devam edilen Formula 1'in efsanevi pilotu Michael Schumacher'in sağlık durumu hakkında olumlu haberler gelmeye devam ediyor.

Schumacher'in yakın arkadaşı eski Formula 1 pilotu Jean Alesi, "Speedweek" dergisine yaptığı açıklamada, Schumacher'i bir sürü önce hastanede ziyaret ettiğini söyledi.

"Schumacher kendisine dokunulduğunda tepki verebiliyor" diyen Alesi, "En son ziyaretimde bazı şeylerin düzelmiş olduğunu gördüm ve ailesinde de bir rahatlama hissettim. Gelişmeler görüldükçe ailesinin mutluluğu hissediliyor. Hayata dönüş yolu uzun bir yol olsa da bu gelişmeler mükemmel" ifadesini kullandı.

Schumacher'in menajeri Sabine Kehm ise bir süre önce Schumacher'in sağlık durumunda "iyiye doğru bir gidişat" olduğunu açıklamıştı.

Almanya'nın efsanevi Formula 1 pilotu Michael Schumacher, Fransa Alpleri'nde, 29 Aralık 2013 tarihinde kayak yaparken düşerek başını kayaya çarpması sonucu ağır yaralanmış ve Grenoble Hastanesinde ameliyat edilmişti. Halen aynı hastanede tedavi altında bulunan Schumacher'e ocak ayı sonunda verilen narkoz azaltılmış ve yapay komadan uyandırılma sürecine geçilmişti.

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