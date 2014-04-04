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Spor
Deutsche Welle

Schumacher için umut ışığı

Komadaki ünlü Alman yarışcı Michael Schumacher'in sağlık durumunda olumlu gelişmeler gözlendiği duyuruldu. Ünlü pilotun kısa süreli de olsa bilincinin açıldığı anlar olduğu belirtildi.

04 Nisan 2014 17:07

Geçirdiği kayak kazası sonucu üç aydır suni komada tutulan Formula 1 Dünya
Şampiyonu Michael Schumacher'in sağlık durumuna ilişkin olumlu açıklamalar
yapıldı.

Schumacher'in menajeri Sabine Kehm, cuma günü yaptığı açıklamada ünlü yarışçının
zaman zaman bilincinin yerine geldiğini ve uyanma belirtileri gösterdiğini ifade etti.
Kehm, Schumacher’in iyileşme yolunda ilerleme kaydettiğini duyurdu.

Schumacher'in tedavi gördüğü Fransa'nın Grenoble kentindeki klinikte konuşan Kehm,
ünlü yarışçının uzun ve zorlu mücadelesinde tüm hastane ekibiyle birlikte yanında
olacaklarını ve her zaman umutlu olmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Schumacher'in sağlık durumuna ilişkin tüm açıklamaları yapan Sabine Kehm, ocak ayı
sonunda, 45 yaşındaki pilotun yavaş yavaş suni komadan çıkarılmaya başlanacağını
ifade etmişti. Yine Mart ayı ortalarında da Kehm ve Schumacher'in ailesi, yarışçının
bu süreci atlatacağından ve uyanacağından emin olduklarını duyurmuştu.

29 Aralık’ta Fransız Alpleri’nde güvenli kayak pistinin dışına çıkan Schumacher,
başını bir kayaya çarpmış ve beyin kanaması geçirmişti. Grenoble'de bir kliniğe
kaldırılan Schumacher, o tarihten bu yana suni komada tutuluyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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