Schumacher için umut ışığı

Geçirdiği kayak kazası sonucu üç aydır suni komada tutulan Formula 1 Dünya

Şampiyonu Michael Schumacher'in sağlık durumuna ilişkin olumlu açıklamalar

yapıldı.

Schumacher'in menajeri Sabine Kehm, cuma günü yaptığı açıklamada ünlü yarışçının

zaman zaman bilincinin yerine geldiğini ve uyanma belirtileri gösterdiğini ifade etti.

Kehm, Schumacher’in iyileşme yolunda ilerleme kaydettiğini duyurdu.

Schumacher'in tedavi gördüğü Fransa'nın Grenoble kentindeki klinikte konuşan Kehm,

ünlü yarışçının uzun ve zorlu mücadelesinde tüm hastane ekibiyle birlikte yanında

olacaklarını ve her zaman umutlu olmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Schumacher'in sağlık durumuna ilişkin tüm açıklamaları yapan Sabine Kehm, ocak ayı

sonunda, 45 yaşındaki pilotun yavaş yavaş suni komadan çıkarılmaya başlanacağını

ifade etmişti. Yine Mart ayı ortalarında da Kehm ve Schumacher'in ailesi, yarışçının

bu süreci atlatacağından ve uyanacağından emin olduklarını duyurmuştu.

29 Aralık’ta Fransız Alpleri’nde güvenli kayak pistinin dışına çıkan Schumacher,

başını bir kayaya çarpmış ve beyin kanaması geçirmişti. Grenoble'de bir kliniğe

kaldırılan Schumacher, o tarihten bu yana suni komada tutuluyor.

