Savunma Bakanı F4’leri akladı: Kazanın nedeni ilk izlenimlere göre pilotaj hatası

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Konya'da iki pilotun şehit olduğu F4 uçaklarının düşmesinin ilk izlenime göre pilotaj hatasından kaynaklandığını açıladı.

Son dokuz günde gerçekleşen iki ayrı kazada altı pilotun hayatını kaybetmesi, F4 savaş uçaklarını tekrar gündeme getirmişti. Kamuoyunda ‘uçan tabut’ olarak bilinen, F4’ler ABD’de 1996 yılından bu yana kullanılmıyor.

Yılmaz'dan Konya'daki uçak kazasına ilişkin bir açıklama geldi.

"F4 uçağının düşmesiyle ilgili rapor henüz tamamlanmadı" diyen Bakan Yılmaz, ilk izlenime göre, kazanın "pilotaj hatasından" kaynaklandığını söyledi.

Eskişehir'den eğitim uçuşu için kalkan F-4E 2020 uçağı, 5 Mart'ta Konya’da düşmüştü.



Kazada Kurmay Yüzbaşı Pilot Mustafa Tanış ile Kurmay Yüzbaşı Pilot Mustafa Delikanlı şehit olmuştu.