'Genelkurmay bizlere laf yetiştireceğine askerinin, pilotunun can güvenliğini korusun'

İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, Genelkurmay Başkanı'ndan muhtıra yediğini belirterek, "Genelkurmay Başkanı bize laf yetiştireceğine, ordusunu, subayını, askerini, pilotunu, onların can güvenliğini ve ordunun şerefini korusun" diye konuştu.

Eskişehir Barosu'nca düzenlenen 'Hukuk Devleti ve Hukuk Güvenliği' paneline konuşmacı olarak İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal, avukat Turgut Kazan ve hakim Oktay Kuban katıldı.

İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, şunları söyledi: "Özgecan kardeşimizi rahmetle, saygıyla ve öfkeyle anıyorum. Ama onun üzerinden tüm kadınlara ve topluma kurulan başka tuzaklar var. Bu da İç güvenlik ile ilgili. Direnme hakkıyla ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum. İsteyen istediğini yapsın. Umurumda bile olmaz. Biz bu yola baş koymuşuz. Biz eşimizle vedalaşmışız. Öyle bizi hapislerle, mahkemelerle, başka şeylerle falan kimse susturamaz. Bunu bilsinler. Eskişehir'de yaptığımız konuşmalarım daha önce olay oldu.



Burada mı bir şey var, ben de mi bir şey var? Bilmiyorum. Bir tanesi siyasi bir kriz yaratmıştı. Bir konuşmamdan dolayı Genelkurmay'dan muhtıra yemiştim. Sağ olsunlar, böyle bir Genelkurmaydan muhtıra yemek hayatımın en onurlu madalyalarından bir tanesidir. Genelkurmay bizlere laf yetiştireceğine orduya bu kadar ağır hakaretlere karşı ordusunu, subayını, askerini, pilotunu, onların can güvenliğini ve ordunun şerefini korusun."

'İçişleri Bakanı Anayasa'yı tanımıyorsa, ben de kendisini tanımıyorum'

İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın 'Anayasayı tanımıyorum' sözlerini eleştiren Kocasakal, "Bundan sonra beni hukuktan kim koruyacak? En büyük güvencem olması gereken hukuk, şu anda benim en büyük kabusum ve en büyük tehdidim. Beni polisten kim koruyacak? Beni savcıdan, hakimden kim koruyacak? Bunlar yetmiyormuş gibi vali ve kaymakamdan kim koruyacak? Gelinen noktanın benim açımdan özeti bu.



Bu ülkede artık anayasanın herhangi bir hükmü, bağlayıcılığı kalmamışsa hangi hukuk güvenliğinden bahsedeceksiniz? İdam tartışılabilir diyen hukukçuların cirit attığı üstelik Yargıtay Başkanı olduğu bir ülkede ben hangi hukuk güvenliğini tartışacağım? Bunu vatandaş söyleyebilir, ama sen Yargıtay başkanısın. Bu ülkede Anayasayı tanımıyorum diyen İçişleri Bakanları varsa ben ben kendisini hiç tanımıyorum.



Anayasayı tanımayanı ben hiç tanımam. Yakında o tanımadığı anayasayı da, tanımadığı Türk Ceza Kanunu'nu da öyle bir tanıyacak ki biz kendisine tanıtmasını biliriz. Tanımayana tanıtmasını biliriz vakti zamanı gelince. Bu ülkede savcı ve hakimleri açıktan tehdit eden, Merkez Bankası'nı, kendi bakanlarını tehdit eden bir zat varken biz hangi hukuk güvenliğinden bahsedeceğiz."