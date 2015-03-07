T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Genelkurmay bizlere laf yetiştireceğine askerinin, pilotunun can güvenliğini korusun'

İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal: Bu ülkede Anayasayı tanımıyorum diyen İçişleri Bakanları varsa ben de kendisini hiç tanımıyorum

07 Mart 2015 23:14

İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, Genelkurmay Başkanı'ndan muhtıra yediğini belirterek, "Genelkurmay Başkanı bize laf yetiştireceğine, ordusunu, subayını, askerini, pilotunu, onların can güvenliğini ve ordunun şerefini korusun" diye konuştu.

Eskişehir Barosu'nca düzenlenen 'Hukuk Devleti ve Hukuk Güvenliği' paneline konuşmacı olarak İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal, avukat Turgut Kazan ve hakim Oktay Kuban katıldı. 

İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, şunları söyledi: "Özgecan kardeşimizi rahmetle, saygıyla ve öfkeyle anıyorum. Ama onun üzerinden tüm kadınlara ve topluma kurulan başka tuzaklar var. Bu da İç güvenlik ile ilgili. Direnme hakkıyla ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum. İsteyen istediğini yapsın. Umurumda bile olmaz. Biz bu yola baş koymuşuz. Biz eşimizle vedalaşmışız. Öyle bizi hapislerle, mahkemelerle, başka şeylerle falan kimse susturamaz. Bunu bilsinler. Eskişehir'de yaptığımız konuşmalarım daha önce olay oldu.

Burada mı bir şey var, ben de mi bir şey var? Bilmiyorum. Bir tanesi siyasi bir kriz yaratmıştı. Bir konuşmamdan dolayı Genelkurmay'dan muhtıra yemiştim. Sağ olsunlar, böyle bir Genelkurmaydan muhtıra yemek hayatımın en onurlu madalyalarından bir tanesidir. Genelkurmay bizlere laf yetiştireceğine orduya bu kadar ağır hakaretlere karşı ordusunu, subayını, askerini, pilotunu, onların can güvenliğini ve ordunun şerefini korusun."

 

'İçişleri Bakanı Anayasa'yı tanımıyorsa, ben de kendisini tanımıyorum'

 

İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın 'Anayasayı tanımıyorum' sözlerini eleştiren Kocasakal, "Bundan sonra beni hukuktan kim koruyacak? En büyük güvencem olması gereken hukuk, şu anda benim en büyük kabusum ve en büyük tehdidim. Beni polisten kim koruyacak? Beni savcıdan, hakimden kim koruyacak? Bunlar yetmiyormuş gibi vali ve kaymakamdan kim koruyacak? Gelinen noktanın benim açımdan özeti bu.

Bu ülkede artık anayasanın herhangi bir hükmü, bağlayıcılığı kalmamışsa hangi hukuk güvenliğinden bahsedeceksiniz? İdam tartışılabilir diyen hukukçuların cirit attığı üstelik Yargıtay Başkanı olduğu bir ülkede ben hangi hukuk güvenliğini tartışacağım? Bunu vatandaş söyleyebilir, ama sen Yargıtay başkanısın. Bu ülkede Anayasayı tanımıyorum diyen İçişleri Bakanları varsa ben ben kendisini hiç tanımıyorum.

Anayasayı tanımayanı ben hiç tanımam. Yakında o tanımadığı anayasayı da, tanımadığı Türk Ceza Kanunu'nu da öyle bir tanıyacak ki biz kendisine tanıtmasını biliriz. Tanımayana tanıtmasını biliriz vakti zamanı gelince. Bu ülkede savcı ve hakimleri açıktan tehdit eden, Merkez Bankası'nı, kendi bakanlarını tehdit eden bir zat varken biz hangi hukuk güvenliğinden bahsedeceğiz." 

 

ETİKETLER

ümit kocasakalistanbul barosugenelkurmaypilotaskermuhtıra

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24