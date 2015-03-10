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9 günde 6 pilotun şehit olmasına sebep olan F4’ler kullanılmaya devam edecek

Arınç: Modernize edilen uçakların 2020’ye kadar envanterde kullanılması devam edecektir

10 Mart 2015 10:03

Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, peş peşe düşen F4 savaş uçakları ile ilgili beklenenin tersine bir açıklama yaparak, “Rutin olarak kontrolleri her zaman yapılmakta. Modernize edilen uçakların 2020’ye kadar envanterde kullanılması devam edecektir” dedi.

Arınç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında ikinci kez Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda toplanan Bakanlar Kurulu’nun ardından yaptığı açıklamada, “Kara Kuvvetleri Komutanımız adına Harekat Başkanımız, Sayın Korgeneral, Süleyman Şah Saygı Karakolu’nun nakli ve sonrasındaki gelişmeler konusunda Bakanlar Kurulumuzu bilgilendirmiş oldu. Hava Kuvvetleri Komutanımız da son günlerde maalesef üst üste meydana gelen müessir kazalardaki, bunlardan birisi Malatya’da birisi de Konya’da, birisinde iki uçağımızın birisinde bir uçağımızın düşmesi sonucunda yaşanan acı olaylar konusunda Bakanlar Kurulumuza teknik bilgiler sundu. Kaza ve kaza sebepleri konusunda bilgiler verdi. Biz bu vesileyle tekrar şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileklerimizi ifade ediyoruz” dedi.

 

F4’ler 2020’ye kadar kullanılacak

 

Arınç, uçağın düşmesinin teknik bir konu olduğunu belirttikten sonra, “Teknik açıdan farklı uçakların kazası söz konusu. Rutin olarak kontrolleri her zaman yapılmakta. Modernize edilen uçakların 2020’ye kadar envanterde kullanılması devam edecektir. Şu ana kadar 60 uçak hizmet dışına çıkmıştır. En az kaza sayısı Türkiye’dedir. Şükürler olsun ki bu uçaklarımızı kullanan pilotlarımız deneyimli pilotlardır. Kaza kırım raporu yaklaşık 70 sayfa. Asıl sebebi ve sonucu araştırmaların sonucunda ortaya çıkacaktır.(Konya’da düşen uçak)Şu anda tahmini olarak varılan kanaat, uçağın teknik sebeplerle düşmediği konusunda düğümlenmektedir. Ama asıl sebebi soruşturmaların sonucunda hep birlikte göreceğiz” dedi.

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