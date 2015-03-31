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Savcıyı rehin alan eylemciler konuştu: Elimizi kolumuzu sallayarak adliyeye girdik

İMC TV editörlerinden Candan Yıldız, telefonla savcıyı rehin alan kişilere ulaştı

31 Mart 2015 19:40

İstanbul Adalet Sarayı'nda Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı rehin alanlar, bir televizyon kanalına, "Elimizi kolumuzu sallayarak adliyeye girdik" dedi.

İMC TV editörlerinden Candan Yıldız, telefonla savcıyı rehin alan kişilere ulaştı.

İMC TV’de canlı yayında konuşmaları aktaran Candan Yıldız, silahlı kişilerin 12:30’da savcıyı rehin aldıklarını ve 12:36’da bunu sosyal medyadan duyurduklarını söyledi.

Silahın içeri nasıl sokulduğunu soran Yıldız’a verilen cevap “Elimizi kolumuzu sallayarak girdik” oldu.

 

‘Kapıyı zorlamasınlar diye ateş ettik’

 

Yıldız, silah seslerinin kaynağını sorduğu kişilerin kendisine “Savcıyı rehin alırken kapıyı kapattık. Özel güvenlik kapıyı zorladı. Biz de kapıyı daha fazla zorlamasınlar, daha fazla ilerlemesinler diye bir iki el ateş ettik” cevabını verdiğini aktardı.

İMC TV editörü, konuştuğu kişinin sesinde bir kararlılık hissettiğini belirtti ve “Şu andaki taleplerinin müzakere edilebilirliğine dair umutsuzluk hissine kapıldım” dedi.

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