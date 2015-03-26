Sanat Meclisi'nden Berkin Elvan videosuna hakarete suç duyurusu

Gezi Parkı protestolarının ardından sanatçı ve aydınların desteğiyle oluşan "Sanat Meclisi" adlı grup, Berkin Elvan için hazırladıkları video nedeniyle, aralarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in de bulunduğu bazı tanınmış kişi, yazar ve gazetecilerin kendileri hakkında suç teşkil eden hakaret ve küfür içeren haber ve yorumlar yaptıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Sanatçı ve aydınlardan oluşan "Sanat Meclisi" adlı grup, Berkin Elvan'ın katil zanlılarının kimliğinin geçen zamana rağmen tespit edilemediğine dikkat çekmek amacıyla geçtiğimiz günlerde bir video yayınladı. Videoda, “Ben Berkin Elvan'ım, katilim nerede?" ifadesi yer aldı.

Konuyla ilgili olarak İstanbul Barosu Kültür Merkezi'nde bir araya gelen ve aralarında sanatçı Hüseyin Turan, Efkan Şeşen, Muzaffer Gezer, Grup Yorum , tiyatro sanatçısı Mehmet Esatoğlu ve Osman Genç'in yer aldığı grup üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve bazı gazetecilerin, yaptıkları yorumlarda ve haberlerde videodaki kişiler hakkında 'Halkı sokağa çağırıyorlar, Gezi'ye çağırıyorlar' ifadelerini kullandıklarını ve hakaret ettiklerini belirtti. Bir basın açıklaması yapan grup, kendileri hakkında hakarette bulunan bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

‘Böyle bir çağrı yapmak suç değildir’

Tiyatro sanatçısı Mehmet Esatoğlu tarafından okunan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bu ülkenin en önemli isimlerinden, simgelerinden biri oldu Berkin. Polisin gaz bombası ile vurulmuştu. Aylarca komada kaldı. Yaşamını yitirdi, üzerinden tam 1 yıl geçti. Ama bu gaz bombasını kafasına isabet ettiren ve o emri verenler hakkında hâlâ hiçbir işlem yapılmadı. Gaz bombasını kafaya isabet ettirmek, kişiye isabet ettirmek yasalarca da suçtu. İnsanlara zarar vermemesi için belli bir açı ile atılması gerektiği sürekli vurgulandı. Ama Berkin'i vuranlar böyle yapmamıştı. Kafasından, üstelik yakın mesafeden vurmuştu O'nu. Bu suçu işleyen polisin ortaya çıkması ve hak ettiği cezayı alması için halkın her kesimi yaklaşık 2 yıldır mücadele veriyor. Biz de bu ülkenin aydın ve sanatçıları olarak, herkesi bu kadar yakından ilgilendiren, bu kadar derinden yaralayan bir konuda sessiz kalamazdık. Yayınladığımız ortak bir video ile bu konudaki düşüncelerimizi paylaştık. Israrla Berkin'in katillerinin nerede olduğunu sorduk. Bu sorumuzdan rahatsız olan iktidar yanlısı kimi kişiler ve basın kuruluşları, yasaları, hukuku çiğneyerek, ağızlara alınmayacak hakaretlerde bulundular. Tehdit etmekten hedef göstermeye kadar, adeta birbirleriyle yarıştılar. 'Halkı sokağa dökmeye çalışıyorlar, Gezi'ye çağırıyorlar' dediler. Böyle bir çağrı yapmak suç değildir. Bu çağrıyı da yapabilirdik. Ama söyledikleri yalandır. Videonun hiçbir yerinde, ne sokağa ne de Gezi'ye çağrıldığına dair en küçük bir ifade yoktur. Bütün bu yazıları yazanlar hakkında, bu yayınları yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Bundan sonra da benzer şekilde haber ve yazılarla ilgili tüm yasal haklarımızı kullanacağız. Sessiz kalmayacağız..."

‘Demokrasi mücadelesini böyle hakaretlerle bastıramazlar’

Grup Yorum üyelerinden İnal Altın da, söz konusu kişilerin kendilerine 'iktidarın kalemşorleri' gibi bir misyon yüklediklerini ifade ederek, “Hadlerini bilecekler, böyle bir yağma yok. Bu ülkenin demokrasi mücadelesini böyle yöntemlerle, böyle linçlerle, böyle hakaretlerle bastıramazlar" dedi.

Suç duyurusu

Konuyla ilgili açıklama yapan avukat Ebru Timtik de, söz konusu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunarak, “hakaret", “küfür", “iftira atmak", “halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından cezalandırılmalarını isteyeceklerini vurguladı.

Açıklamaya imza atanlar

Sanat Meclisi adına yapılan ortak açıklamaya şu isimlerin destek verdiği belirtildi:

Müjde Ar, Müjdat Gezen, Ferhan Şensoy, Cahit Berkay, Levent Üzümcü, Tarık Akan, Grup Yorum, Şevval Sam, Zuhal Olcay, Hasibe Eren, Mehmet Esen, Hüseyin Turan, Engin Alkan, Bülent Emrah Parlak, Mustafa Altıoklar, Zafer Diper, Enver Aysever, Tayfun Talipoğlu, Sinan Tuzcu, Dolunay Soysert, Pelin Batu, Ataol Behramoğlu, Lale Mansur, İbrahim Karaca, Barış Güney, Efkan Şeşen, Mehmet Esatoğlu, Hamit Demir, Hilmi Yarayıcı, Ayla Yılmaz, Mikail Değirmencioğlu, Osman Genç, Orhan Gökdemir, Mazlum Çimen.