Berkin Elvan ölümünün 1. yılında anıldı

Gezi eylemleri sırasında başından gaz fişeği ile vurulan Berkin Elvan, 269 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra geçen yıl bugün sabah saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetmişti. Berkin Elvan için bugün birçok ilde anma yürüyüşü düzenlendi.

İstanbul Kadıköy'de yapılan yürüyüşün ardından olay çıktı. Polis, havai fişek atan bir gruba plastik mermi ve gazla müdahale etti. 3 kişi gözaltına alındı.

Altıyol'daki Boğa Heykeli önünde saat 19.00 sıralarında buluşan binlerce kişi, ellerinde pankart, döviz ve bayraklarla ara sokaklardan slogan atarak yürüyüşe geçti. Grup, Mehmet Ayvalıtaş Parkı önünde saygı duruşunda bulunarak, Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybeden gençleri andı.

Kalabalık grup bir süre sonra ikiye ayrıldı. Grubun bir bölümü Kadıköy İskele Meydanı'na geçerken, diğer grup ise Boğa Heykeli önüne geri döndü.

Eylemin sonunda küçük bir grup önlem alan polis ekiplerine doğru havai fişek atmaya başladı. Bunun üzerine, Çevik Kuvvet polisleri de gruba plastik mermi ve gaz bombasıyla müdahale etti.

Ara sokaklarda bir süre yaşanan kovalamaca sonunda 3 kişi gözaltına alındı.

ÇHD'den açıklama

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Ankara Şubesi, Berkin Elvan'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. "Katileri de talimat vereni de tanıyoruz. Berkin için adalet istiyoruz" yazılı pankart taşıyan avukatların eylemine halk da destek verdi.

ÇHD Şube Sekreteri Evin Konuk, eylemde yaptığı açıklamada, "Türkiye, daracık sokakta hedef gözeterek gaz kapsülünü ateşleyen polis marifetiyle başından vurulup 269 günde 16 kiloya düşerek son nefesini veren Berkin'in ülkesi" ifadelerini kullandı.

Polisler tarafından öldürülen Uğur Kaymaz, Ceylan Önkol ve Nihat Kazanhan adlı çocukları hatırlatan Konuk, şöyle devam etti:

"Meydanlarda Berkin'i yuhalatan dönemin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yatıp kalkıp 'Berkin' diyen kini tüm yargı erkini çepçevre sarmış durumda. Erdoğan haykırıyor, 'talimatı ben verdim' diyor, soruşturma tıkanıyor, Berkin'i katleden polislerin ismi sır gibi saklanıyor. Devlet vurdu, devlet saklıyor."

Liseli genç umut üyelerine polis müdahalesi

Ankara Güvenpark’ta oturma eylemi yapan Liseli Genç Umut üyelerine ise polis müdahale etti. Tuzluçayır’da eylem yapan liselilerden 7'si de polis tarafından gözaltına alındı.

Hacettepe Üniversitesi ve ODTÜ’de de öğrenciler Berkin Elvan için yürüyüş düzenledi. "Berkin Elvan ölümsüzdür" ve "Berkin Elvan, mücadeleye devam" sloganlarının atıldığı eylemlere öğretim görevlileri de destek verdi.

KESK: Berkin'in bıraktığı ekmeğe ve umuda sahip çıkacağız

KESK Yönetim Kurulu ise yaptığı yazılı açıklamada, "Berkin'i ülkenin üzerine bir karabasan gibi çöken faşizan düzene karşı milyonların ayağa kalktığı Gezi Direnişinde kaybettiğimiz Ali İsmail Korkmaz'ın, Ethem Sarısülük'ün Abdullah Cömert'in, Mehmet Ayvalıtaş'ın, Ahmet Atakan'ın, Medeni Yıldırım'ın yanına uğurlamamızın üzerinden tam bir yıl geçti" dedi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gezi direnişinde yaşanan katliamlar karşısında "Polisimiz demokrasi testinden başarıyla geçmiştir. Adeta bir kahramanlık destanı yazmıştır" diyenleri, Berkin'in acılı annesini miting alanlarında yuhalatanları unutmayacağız. Katiller ve arkasındaki güçler hak ettiği cezayı alıncaya, çocuklarımızın, gençlerimizin uğruna canlarını verdikleri eşit, özgür, demokratik bir ülke ve dünyayı kuruncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, Berkin’in bize bıraktığı ekmeğe ve umuda sahip çıkmaya devam edeceğiz."

İzmir

İzmir'de, ÇHD, ÖHD, ÇAĞ ve İHD şubeleri de İzmir Adliyesi C Blok önünde çok sayıda kişinin destek verdiği basın açıklaması düzenledi. Avukat Eylem Yıldız, çocukların sokak ortasında öldürülmesini engellemek için "İç Güvenlik Paketi" karşı çıkılmasını istedi.

Narlıdere Demokrasi Platformu'dan anma etkinliği

Narlıdere Kaymakamı'nın Berkin Elvan'ın isminin bir sokağa verilmesini reddetmesinin protesto edildiği eylemde açıklama yapan Eğitim Sen 6 Nolu Şube Başkanı İdil Uğurlu, "Gezi Direnişinde yaşanan katliamlar karşısında 'Polisimiz demokrasi testinden geçmiştir. Adeta bir kahramanlık destanı yazmıştır' ifadesini kullananları unutmayacak, katiller ve arkasındaki güçler hak ettiği cezayı alıncaya, Gezi Direnişinde kaybettiğimiz çocuklarımızın uğruna canını verdikleri eşit, özgür, demokratik bir ülke ve dünyayı kuruncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

Ege Üniversite öğrencileri de Edebiyat Fakültesi önünde toplanarak Berkin Elvan'ı andı. Öğrencilerin düzenlemek istedikleri yürüyüş ise polis tarafından barikat kurularak engellendi. Öğrenciler Berkin Elvan'ı, resminin yer aldığı uçurtmayı uçurup şarkılar eşliğinde andı.

İstanbul'da polis müdahalesi

İstanbul Çekmeköy'den Okmeydanı'na gitmek isteyen gruba polis biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.

Taksim'de bir araya gelen bir grup da Gezi Parkı merdivenlerine boya dökerek eylem yaptı. Pankart açan gruba müdahale eden polis 10 kişiyi gözaltına aldı.

Adana

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Adana Şubesi üyeleri de Adana Adliyesi önünde bir araya gelerek, "Öyle bir ölsek çocuklar, size ölüm kalmasa, Berkin Elvan ölümsüzdür" yazılı pankart açtı. "Katil devlet hesap verecek" ve "Berkin Elvan 15'inde bir fidan" sloganlarının atıldığı eylemde ÇHD adına açıklama yapan Şube Başkanı Sefa Aydoğan, hükümetin "İç Güvenlik Paketi" ile başka Berkinler'in öldürülmesinin önünü açmaya çalıştığını söyledi.

Aydoğan, "Biz susarsak, susmaya devam edersek, Uğur, Enes, Mizgin, Ceylan, Berkin, İbrahim, Uğur, Nihat, Mazlum ve Roboski'deki 19 çocuk gibi daha çok çocuk katledilecek" dedi.

Erzurum

Erzurum'da Atatürk ve Erzurum Teknik Üniversitesi'ndeki öğrenciler de Berkin Elvan için anma etkinliği düzenlemek istedi. Bir grup ülkücü-faşist, anmaya katılan öğrencilere saldırdı. Polis, saldırganlar yerine öğrencileri gözaltına alarak Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Tunceli

Tunceli'de sabahın erken saatlerinde okul önlerinde “Berkin Elvan on beşinde bir fidan” sloganıyla bir araya gelen ve Seyit Rıza Meydanı'na doğru yürüyüşe geçen liseli yurtsever öğrenciler okulları boykot etti.