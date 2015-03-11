Berkin Elvan gösterilerine müdahale



İstanbul'daki 2013 yılındaki Gezi Parkı olayları sırasında başından yaralanan ve komada kaldıktan sonra geçen yıl hayatını kaybeden Berkin Elvan için ülke genelinde gösteriler planlanmıştı. Ancak polis, üç büyük kentteki gösterilere müdahale ederek göstericileri dağıttı.

Polis, İstanbul Taksim Meydanı'nda “Berkin burada“ yazılı pankartlar taşıyan bir grup göstericiye müdahale etti. Göstericilerin sivil polis tarafından gözaltına alınmamak için bir arada kaldıkları gözlemlendi. CNN Türk televizyonu onlarca kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Okmeydanı'nda da polisin göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandığı belirtildi.

Ankara'daki gösterilerde de polis göstericilere tazyikli suyla müdahale etti. Türk basınında yer alan haberlerde en az 11 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. İzmir'de protesto gösterisi düzenlemek isteyen grupların ise dağıtıldığı kaydedildi. Ancak gün içinde çeşitli illerde yine gösterilerin düzenlenmesi bekleniyor.

Öte yandan sanatçıların oluşturduğu “Sanat Meclisi“ adlı bir grup ise yayınladığı video mesajında, 15 yaşındaki Elvan'ın ölüm olayının soruşturulmamış olduğu gerekçesiyle siyasileri eleştirdi. Berkin Elvan 11 Mart 2014'te hayatını kaybetmişti.