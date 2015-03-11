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Gezi Parkı önünde Berkin Elvan eylemine polis müdahalesi

Berkin Elvan'ın ölümünün yıl dönümünde polis, 'Berkin burada' yazılı pankart açan gruba müdahale etti

11 Mart 2015 14:57

269 gün komada kaldıktan sonra geçtiğimiz yıl 11 Mart’ta hayatını kaybeden Berkin Elvan için Okmeydanı’nda anma töreni düzenlenecek. Tören öncesi Berkin Elvan’ın posterleri binalara asıldı. Esnaf boykot uygulayarak bugün kepenkleri açmadı. Çekmeköy'de de bir grup ile polis arasında gerginlik çıktı. Polis, grubu biber gazı ve tazyikli su ile dağıttı. Öte yandan Gezi olaylarında başına isabet eden gaz fişeğiyle hayatını kaybeden Berkin Elvan için bir grup Gezi Parkı’nda eylem yapmak istedi. Polis, ‘Berkin burada’ yazılı pankart açan gruba müdahale etti.

Berkin Elvan’ın vurulduğu yerde, bir masa üzerine karanfil ve ekmek konuldu. Halk Cephesi üyeleri sabah saatlerinde ise işyeri sahiplerine boykota uyulması konusunda anonslar yaptı.

Anma töreni öncesi yapılan çağrılarda ise şu mesaj yayınlandı: 

“Berkin Elvan'ın vurulmasının ardından 1 yılı aşkın süre geçti. Onu vuranlar hala yargılanmadı. 'Polisimiz destan yazdı' diyenler, Berkin'in kanı üzerine saraylar inşa etti. Berkin'in şehit düştü gün boykota gidiyoruz. Tüm halkımızı; esnaf, işçi, sanatçı, memur, öğrenci 11 Mart'ta boykota davet ediyoruz.”

Berkin Elvan, vurulduğu yerde Grup Yorum türküleriyle anıldı. Anma için toplananlar Berkin türküsünü hep bir ağızdan söyledi.

Öğle saatlerinde toplanacak gruplar, Berkin Elvan’ın Feriköy Mezarlığı’ndaki kabrine yürüyecek.

 

Çekmeköy'de polis müdahalesi

 

Berkin Elvan'ın ölüm yıldönümünde Okmeydanı'nda yapılacak olan anma programına gitmek için Çekmeköy'de toplanan grup ile polis arasında olaylar çıktı. Sabah saatlerinde Okmeydanı'na gitmek üzere toplanan  grup, yola barikat kurunca önlem alan polis müdahale etti. Polis, grubu biber gazı ve tazyikli su ile dağıttı.  Grup polisin müdahalesi sonucu ara sokaklara kaçarak dağıldı.

 

Gezi Parkı’nda Berkin Elvan eylemine polis müdahalesi

 

Gezi olaylarında başına isabet eden gaz fişeğiyle hayatını kaybeden Berkin Elvan için bir grup Gezi Parkı’nda eylem yapmak istedi. Polis, ‘Berkin burada’ yazılı pankart açan gruba müdahale etti. Eylem yapmakta direnince polis, zorla grubu dağıtmaya çalıştı. Yerlere kırmızı boya da döken eylemciler birbirlerine kenetlenerek polise direndi. Ancak, çok sayıda polis eylemcileri zor kullanarak gözaltına aldı. Çevik kuvvet aracına bindirilen eylemciler emniyete götürüldü.

 

 

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