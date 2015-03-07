Berkin Elvan anılıyor... Baba Sami Elvan: Katiller ortada yok

Ekmek almaya giderken polisin attığı gaz fişeğiyle vurularak yaşamını yitiren Berkin Elvan ölümünün birinci yıl dönümünde anılıyor. Baba Sami Elvan, “Hala Berkin'in katillerinin ortada olmadığını görüyoruz. Hala Berkin'in katilleri hayatlarını devam ettiriyor. Ama bizim çocuğumuz ortada yok. Herkesin bu davanın peşinde olmasını istiyorum” diye konuştu.

Gezi Parkı protestoları sırasında polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu komaya giren ve 269 gün sonra yaşamını yitiren Berkin Elvan için anma etkinliği düzenlendi. İlk olarak Elvan için Okmeydanı Cemevi'nde yemek verdi. Berkin Elvan'ın babası Sami Elvan, "Bugün Berkin'imizin yıl yemeği var. Ondan sonra da örf adetlerimize göre mezarına gitmeyi düşünüyoruz" dedi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Özgür Altuncu’nun haberine göre, ülkede adaletin olmadığını söyleyen Sami Elvan, "Hala Berkin'in katillerinin ortada olmadığını görüyoruz. Hala Berkin'in katilleri hayatlarını devam ettiriyor. Ama bizim çocuğumuz ortada yok. Herkesin bu davanın peşinde olmasını istiyorum" diye konuştu.

Berkin Elvan için saat 14:00'de Okmeydanı'nda vurulduğu noktadan mezarının bulunduğu Feriköy'e yürüyüş gerçekleştirilecek.

Demirtaş: Yüzlerce çocuk katledildi

Öte yandan, Elvan ailesine başsağlığı dileyen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

Berkin Elvan'ın şahsında bu ülkede katledilen bütün çocukları minnetle, rahmetle andığını söyleyen Demirtaş, "12 yıllık AKP iktidarı döneminde yüzlerce çocuk, sokaklarda katledildi. Bunların bir tanesiyle alakalı olarak bu ülkenin başbakanı ya da cumhurbaşkanı üzüntü ifade eden cümle kurmadı, kuramadı. Sokakta bu kadar büyük bir güvenlik gücü terörü halı hazırda uygulanırken, soruşturulmamış yüzlerce faili belli cinayet ortada dururken hükümet bununla yetinmiyor. O nedenle yeni bir güvenlik yasa paketini parlamentodan geçirmeye çalışıyor. Bu ülkenin başbakanı, Cumhurbaşkanı hiç sıkılmadan halka yalan ifadelerle 'efendim, bu yasaya ihtiyacımız var' diyebiliyor. Bu yasa yokken geçtiğimiz 12 yılda yüzlerce kişiyi katlettiniz. Bu yasa da üstüne gelirse, Allah korusun herhalde katledilen insan sayısı binleri bulacak" diye konuştu.

'İntikamla olmaz'

Berkin'in intikamını almak gibi bir yaklaşım olmaması gerektiğini söyleyen Demirtaş, "Ama Berkin gibi evlatlarımızın böyle aleni katliamlarını durdurmak için de bu ülkede hukuku, kurumsallaşmış bir demokrasiyi hakim kılmamız lazım. Bizim arkasına sığınacağımız kavram, intikam değil, hukuk çerçevesinde hesap sormak olmalıdır. Bu hesabı da Türkiye'nin ilericileri, demokratları sorabilir ancak" dedi.

'Pansumanla olmaz'

Güvenlik paketinin geri çekilmesiyle ilgili taleplerini hatırlatan bir gazeteciye de yanıt veren Demirtaş, "Biz paket tümden geri çekilmedikçe 'orada bir değişiklik oldu' falan demeyeceğiz. Geri çekilecek. Komisyona gelecek. Komisyonda 4 grup oturup birlikte tartışırlar. Paketin pansumanla düzelecek bir tarafı yok. Paket deveye benziyor. Sormuşlar ya boynun eğri, ona benziyor. Neresini düzelteceğiz bu paketin" dedi.

Demirtaş bir soru üzerine izleme komisyonu konusunda bir gelişme olmadığını da sözlerine ekledi. Bazı isimlere adaylık teklifi götürdükleri şeklindeki bir soruya da Demirtaş, "Kişilere özel bir istemle gitmedik. Toplumun vicdanı olacak isimleri belirledik" yanıtını verdi.

Dursun Çiçek, HDP'lilerle yan yana oturdu

Bu arada Berkin Elvan anmasına CHP'den Milletvekili aday adaylığı başvurusu yapan emekli Albay Dursun Çiçek de katıldı. HDP heyetinin cemevi yönetimini ziyareti sırasında Çiçek de oradaydı. Çiçek, Demirtaş ve HDP heyetiyle yan yana oturdu. Demirtaş anma törenine katılanların alkışları arasında Okmeydanı'ndan ayrıldı.

CHP'den geniş heyet

Berkin Elvan için düzenlenen anma törenine CHP de geniş bir heyetle katıldı. CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ile CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Berkin Elvan için dağıtılan lokmadan yedi.

Gürsel Tekin: Umarım sıkı yönetim

yasası geri çekilir

"CHP'liler olarak Berkin için bir Fatiha okumaya geldik" diyen CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, "Ölünün arkasından sadece Fatiha okunur, dua edilir. Berkin aynı zamanda demokrasinin, özgürlüğün ve adaletin simgesi oldu" diye konuştu. Berkin'in sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanında demokrasi ve özgürlük arayışı içinde olanlar tarafından anıldığını söyleyen Tekin, "Umut ediyorum ki, acılarımız son olur. Yaşanmış bu acılardan sonra bir sıkı yönetim yasasının tartışılması Türkiye demokrasisi açısından büyük bir eksikliktir. Umut ediyorum bizim ve diğer partilerin mücadelesiyle bu sıkı yönetim yasası geri çekilir. Aksi durumda daha çok acılarla karşı karşıya kalabiliriz" dedi.

'Mücadeleye devam edeceğiz'

"Adalet olmadan demokrasi de olmaz barış da olmaz" diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu da, "Berkin'in katilleri bir yıldır ortada yok. Ama biz katili biliyoruz. Katil Berkin'in annesini meydanlarda yuhalatanlardır" şeklinde konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran ise "siyaset insanların hayatı güzelleştirmek için yapılmalı. 12 yıldır siyaset insanların hayatını kabusa çeviriyor. Berkinlerin yaşaması için mücadeleye devam edeceğiz" dedi.