Berkin Elvan vurulduğu yerde anılacak

Berkin Elvan’ın ailesi ve Taksim Dayanışması da Berkin’in vurulduğu yerde olacak.

Berkin’in ailesi tarafından yapılan açıklamada, “Bize umut olabilmek için tam 269 gün direnmişti Berkin! O direndikçe, biz adalet için haykırdık. O direndikçe, biz hesap sorduk. 15 Haziran’da çocukluğundan acımasızca vurulan, 14 yaşındaki Berkin’imizin körpecik bedeni 269 gün sonra yenik düştü. 11 Mart 2014 tarihinde kaybettik Berkin’imizi! Berkin Elvan’ın ailesi ve Taksim Dayanışması olarak, hâlâ yerine getirilmeyen adalet talebimizi haykırmak ve Berkin’imizi anmak için herkesi 7 Mart 2015 Cumartesi günü yapacağımız yemek, yürüyüş ve anmaya bekliyoruz!” denildi.

Anma programı şu şekilde açıklandı:

“7 Mart 2015 Cumartesi, 12.00 – Yemek Dağıtımı, Okmeydanı Cemevi Önü, 14.00 - Feriköy Mezarlığına yürüyüş, Okmeydanı (Berkin’in vurulduğu yer)”

Berkin Elvan’ın yaralanmasına ilişkin devam eden soruşturmada şüpheli olarak 18 polisin ifadesi alındı. Polisin varlığını inkar ettiği, olay gününe ilişkin kamera kayıtları 17 Nisan 2014 tarihinde ortaya çıktı. Görüntüler, inceleme için savcılık tarafından bilirkişilere gönderildi.