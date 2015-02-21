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'Berkin Elvan'ın annesini yuhalattığı zaman büyük acı hissettim, ben bunun için mi 30 yıl çalıştım diye'

Gazeteci Levent Gültekin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın demokrasiden uzaklaştığını söyledi

21 Şubat 2015 02:26

Gazeteci Levent Gültekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi yönetmesi için 30 yıl çalıştığını belirterek, "Afedersiniz Alevi dediği zamanda utanç duyuyorum. Berkin Elvan'ın annesini yuhalattığı zaman da büyük bir acı hissettim. Ben bunun için mi 30 yıl çalıştım diye" ifadelerini kullandı.

CNN Türk'de Şirin Payzın ile 360 Derece programına katılan gazeteci Levent Gültekin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın son dönemlerdeki sözlerinden utandığını söyledi.

 

'Niye utanıyorum?'

 

aktifhaber.com'un haberine göre, Şirin Payzın'ın Erdoğan'ın dün yaptığı bir konuşmada "Afedersiniz etek giymişler" sözlerini nasıl yorumladığına yönelik soruya, "Cumhurbaşkanı buna benzer her açıklama yaptığında kendim utanıyorum" diyen Levent Gültekin şunları kaydetti:

"Niye utanıyorum? Çünkü ben 30 yıl emek verdim Tayyip Erdoğan bu ülkenin başına gelsin diye. Afedersiniz Alevi dediği zamanda utanç duyuyorum. Afedersiniz Ermeni dediği zaman da büyük bir utanç duyuyorum. Berkin Elvan'ın annesini yuhalattığı zaman da büyük bir acı hissettim. Ben bunun için mi 30 yıl çalıştım diye."

 

'Sokağa çıkacak insanların artık polisin öldürmesini tartışıyoruz. Bu mu demokrasi?'

 

Şirin Payzın, Etyen Mahçupyan'ın 'ilerdeki demokrasi vaadi, Cumhurbaşkanının düzen vaadi yolsuzluk iddialarını çok ötesinde. Dolayısıyla onların hayaline çok fazla hitap ediyor cumhurbaşkanının vaat ettikleri. Buna katılıyor musunuz?'  diye sorunca Levent Gültekin o sözlere şöyle cevap verdi:

"Etyen Mahçupyan bunu nereden çıkardı? Hangi verilere bakarak söyledi? Türkiye'de demokrasi 2002 ile 2007 dönemindekinden şu anda daha mı ileri daha mı geri. Kim söyleyebilir. Sokağa çıkacak insanların artık polisin öldürmesini tartışıyoruz. Bu mu demokrasi? Ak Parti seçmeni böyle insanlar değil. Ak Parti seçmeni dürüst namuslu insanlar. Tayyip Erdoğan'ı dürüst bir lider bildikleri için peşinden gittiler. Hala onu öyle biliyorlar. Çünkü yalan söyleyen gazeteciler o devşirme dediğimiz o ekip,  O adam hâlâ sizin bildiğiniz gibi. Ama burada değişmiş bir Erdoğan var. Tayyip Bey demokrasiden uzaklaştı. Kabul edelim."

 

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