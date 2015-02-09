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AKP Kongresi'nde Berkin Elvan pankartı açanlar cezaevine gönderildi

AKP'nin İstanbul İl Kongresi'nde Berkin Elvan pankartı açanlar DHKP/C propagandası yapmak suçundan tutuklandı

09 Şubat 2015 19:37

AKP'nin dünkü İstanbul İl Kongresi'nde 'Berkin'in katilleri yargılansın - Adalet istiyoruz / Dev-Genç' yazılı pankart açan Hicri Selviler ve Leyla Erdoğan, bugün akşam saatlerinde yasadışı DHKP/C propagandası suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

DHA'nın haberine göre, Leyla Erdoğan sorgusunda, “Örgütle hiçbir bağlantım yoktur. Dev-Genç’e sempatim vardır. Pankartın amacı, Berkin Elvan öldürüleli 603 gün olmasına rağmen katilleri bulunup yargılanmadı. Bu olaya dikkat çekmek amacıyla parkart açtım” dedi.

Hicri Selviler de, “Başbakan konuşmasında adaletten bahsediyordu. Biz de Berkin Elvan için adalet isteğimizi dile getirmek amacıyla pankart açtık. Başbakanın korumaları tarafından saldırıya uğradık” diye konuştu. 

Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, beş dakikalık sorgunun ardından 20 yaşındaki iki genci yasadışı DHKP/C propagandası suçundan tutuklayarak, cezaevine gönderdi.

 

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