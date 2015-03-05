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AKP Kongresi'nde Berkin Elvan pankartı açan gençlere 5 yıl hapis istemi

AKP İstanbul Kongresi'nde Berkin Elvan pankartı açan iki genç için hazırlanan iddianame kabul edildi

05 Mart 2015 23:20

8 Şubat'ta yapılan AKP İstanbul 5'nci olağan il kongresinde Gezi eylemlerinde polis tarafından başından gaz fişeğiyle vurulan Berkin Elvan için destek pankartı açtığı için tutuklanan Leyla Erdoğan ve Hicri Selviler hakkında, ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla beş yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 

Birgün gazetesinin haberine göre, Erdoğan ve Selviler, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun konuşma yaptığı sırada yanlarında getirdikleri ‘Berkin’in katillerini arıyoruz! Dev-Genç’ yazılı bez pankartı açıp, ‘Berkin’in katillerinden hesap soracağız’ ve ‘Berkin ölümsüzdür’ sloganlarını atmıştı.

Yaka paça gözaltına alınan iki genç, çıkarıldıkları Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından jet bir sorgunun ardından DHKP/C propagandası yapmakla suçlanarak tutuklanmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, örgütle bağları tespit edilemeyen Erdoğan ve Selviler için, “Şüphelilerin, toplantı sırasında açtıkları üzerinde Dev-Genç ibaresi bulunan bez pankartla anılan terör örgütünün propagandasını yaptıkları anlaşılmıştır” denildi.

Davanın ilk duruşması 9 Mart’ta görülecek.

 

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