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Türkiye, bir yıl önce bugün yaşama veda eden Berkin Elvan için yürüyecek

Berkin Elvan'ın ölüm yıl dönümünde için bugün birçok ilde anma yürüyüşleri düzenlenecek

11 Mart 2015 12:19

Gezi eylemleri sırasında başından gaz fişeği ile vurulan Berkin Elvan, 269 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra geçen yıl bugün sabah saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetmişti. Berkin Elvan için bugün birçok ilde anma yürüyüşleri düzenlenecek.

Geçen yıl 11 Mart'ta Berkin Elvan'ın ailesi Twitter'dan  ''Halkımıza: Saat 07.00 Berkin Elvan'ı evladımızı kaybettik. Başımız sağolsun'' diye acı haberi duyurmuştu.

Berkin vurulduğunda 45 kiloydu, ölüme direnirken 16 kiloya düştü. Berkin'in cenazesi yüz binleri bir araya getirmiş, Türkiye'nin dört bir yanından gelenler İstanbul'da caddelere sığmamıştı.

 

Türkiye'nin dört bir yanında anma gösterileri düzenlenecek

 

15 yaşında hayatını kaybeden Berkin Elvan, ölüm yıldönümü olan bugün Türkiye'nin dört bir yanında eylemlerle anılacak.

İstanbul'da Birleşik Haziran Hareketi, "Berkin Elvan ölümsüzdür" sloganıyla akşam saat 19:30'da Kadıköy Süreyya Operası önünde toplanarak yürüyüş gerçekleştirecek.

Sanat meclisi de Berkin Elvan için "hayatı durdurun" çağrısı yaptı. Aralarında Tarık Akan, Zuhal Olcay ve Levent Üzümcü'nün de bulunduğu sanat meclisi üyeleri "Berkin için, adalet için hayatı durdur' adlı bir video hazırladı.

Berkin Elvan için Yunanistan'da da bir anma etkinliği düzenlenecek. Anma töreni, yedi yıl önce bir protesto gösterisinde vurularak öldürülen Aleksis Grigoropoulos'un vurulduğu yerde yapılacak.

 

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