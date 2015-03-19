Berkin Elvan soruşturmasında 21 polisin kimlik bilgileri nihayet savcılığa gönderildi!

Gaz fişeğinin kafasına isabet etmesiyle ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede 269 gün sonra yaşamını yitiren Berkin Elvan soruşturmasında sona yaklaşılıyor. Emniyet, 21 polisin kimlik bilgilerini ve fotoğraflarını savcılığa dosyaya yolladı.

Berkin Elvan soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü, savcının talebi üzerine daha önce eşgalleri belirlenen 3 polisin açık kimliklerinin belirlenmesi amacıyla 21 polisin açık kimliklerini ve çeşitli açılardan çekilmiş fotoğraflarını soruşturma dosyasına yolladı.

Savcılık, bu polislerin içinde eşgalleri belirlenen 3 polisin olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’na yazı yazdı.



Berkin Elvan soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz, geçtiğimiz günlerde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne yazı yazarak, Ulusal Kriminal Büro’nun fotoğraflar üzerinden yaptığı incelemede 3 polisin eşgalinin tespit edildiğini ancak açık kimliklerinin tespit edilemediğini hatırlattı.

Savcı Kiraz, eşgalleri belirlenen ikisi ZET’çi (bibar gazı tabancası kullanan polisler), biri de muhimmatçı bu 3 polisin açık kimliğinin tespiti için olay günü olay yerinde görev yapan polislerin açık kimliklerinin fotoğrafları ile birlikte kendisine yollanmasını istedi.

Emniyet 21 polisin açık kimliğini ve fotoğraflarını yolladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Savcı Kiraz’ın talebi üzerine 21 polisin açık kimliklerini ve değişik açı ve boylardan çekilmiş fotoğraflarını soruşturma dosyasına yolladı.

Savcı Kiraz, daha önce eşgalleri belirlenen ancak açık kimliklerine ulaşılamayan 3 polisin fotoğrafları ile emniyetin yolladığı 21 polisin fotoğraflarını ve kimlik bilgilerini Adli Tıp Kurumu Ses ve Görüntü İnceleme Şube Müdürlüğü’ne yolladı.

Savcı Kiraz, eşgalleri tespit edilen ancak açık kimlikleri tespit edilemeyen bu 3 polisin, emniyetin gönderdiği 21 polis içinde olup olmadığının belirlenmesini istedi.