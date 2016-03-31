Savcıdan Beratcan'ın annesinin serbest kalmasına ikinci itiraz

10 yaşındaki Beratcan'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmayı yürüten savcı, anne T.K'nın hâkimlik tarafından serbest bırakılmasına ikinci kez itiraz etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu Savcısı, Beratcan'ın annesi T.K hakkında, "tutuklamaya yönelik yakalama kararı" çıkarılmasını istemiş, bunun üzerine anne Karakütük barındığı sığınma evinde dün akşam gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmişti. Sabah saatlerinde Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen anne T.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ancak soruşturmayı yürüten Savcı, anne Karakütük'ün hakimlikçe serbest bırakılmasına ikinci kez itiraz etti. Savcının, itirazını, hakimliğin, "kendi kararında çelişkiye düştüğü" gerekçesiyle yaptığı öğrenilirken, itiraz dilekçesi Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi. Hakimlik serbest bırakma kararında direnirse, itiraz dilekçesinin bir üst mahkeme olan 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderileceği belirtildi.