Beratcan'ın annesi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

10 yaşındaki Beratcan Karakütük'ün öldürülmesine ilişkin soruşturmada, serbest kaldıktan sonra savcının itirazı üzerine bir üst mahkeme tarafından hakkında, 'tutuklamaya yönelik yakalama kararı' çıkarılan, anne Türkan Karakütük adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, anne T.K'nin serbest bırakılmasına ilişkin yapılan itiraz kabul edildi. Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürmeye iştirak" suçundan Beratcan'ın annesi T.K. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Harekete geçen Asayış Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, anne Karakütük'ü kaldığı misafirhanede gözaltına aldı.

"Geceyi ağlayarak geçirdi"

Habertürk'ün haberine göre T.K, hakkında verilen tutuklamaya yönelik yakalama kararı üzerine gözaltına alınarak getirildiği Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki geceyi ağlayarak geçirdi.

"Cinayetle ilişkiniz var mı" sorusuna cevap verdi

T.K, Gayrettepe Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Karakütük, gazetecilerin 'cinayetle bir ilişkiniz var mı' şeklindeki sorusuna 'yok' yanıtını verdi.

Serbest bırakıldı



Savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan anne Türkan Karakütük serbest bırakıldı. Adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılan Beratcan'ın annesi Türkan Karakütük, yerleştirileceği kadın sığınma evini terkedemeyecek.