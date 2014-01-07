HSYK 1. Daire'den Zekeriya Öz'ü Bakırköy Adliyesi'ne atama kararı

Arzu Yıldız / Ankara

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) atama ve terfi kararlarını alan 1. Dairesi, 17 Aralık 2013'te başlayan yolsuzluk operasyonunun emrini veren İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya Öz’ün görevinden alınarak Bakırköy Adliyesi'ne atanmasına karar verdi.

HSYK'nın 3. Dairesi savcılar Zekeriya Öz, Muammer Akkaş, Turan Çolakkadı ve İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok hakkında inceleme toplantısı gerçekleştirmiş ve iddiaların incelenmesine karar vermişti. Bugün de atama ve terfi görüşmelerini yapan HSYK 1. Dairesi toplandı. Alınan bilgiye göre, 17 Aralık yolsuzluk operasyonu savcısı Öz, görevinden alınarak Bakırköy Adliyesi'ne atandı. HSYK'nın 1. Dairesi'ndeki 7 üyeden birkaç ismin tayin kararına karşı çıktığı öğrenildi.

Atama kararı, HSYK Başkanı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdoğ'ın imzalaması durumunda yarın gerçekleşecek.

Öz doğruladı

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinden, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine atanması ile ilgili olarak DHA'ya konuşan Zekeriya Öz, atamayı doğrularken, bundan başka bir şey söylemeyeceğini ifade etti.