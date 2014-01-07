Savcı Zekeriya Öz: Dubai’deki fatura 4 bin 250 dolardı, hepsini ben ödedim

Arzu Yıldız Ankara

Yolsuzluk iddialarıyla yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan işadamı Ali Ağaoğlu’nun soruşturmadan sorumlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya Öz’ün Dubai’de yaptığı tatilin parasını kendisine ait bir firma tarafından karşılandığı yönündeki açıklamalarına Öz’den yanıt geldi. Öz’ün yakın çevresine ve kendisine konuya dair sorular yönelten yargı mensuplarına “Bu çirkin iftiraları ortaya atanlar, iddialarını ispatlayamazsa istifa etsinler. İspatlarlarsa ben istifa ederim” dediği öğrenildi. Öz’ün Sabah ve Takvim gazeteleri başta olmak üzere çeşitli gazetelerde yayımlanan haberlere ilişkin olarak Dubai tatili konusunda bazı belgeleri de içeren bir açıklama metni hazırladığı konuşuluyor. Öz'ün, hakkında inceleme başlatan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'ndan (HSYK) , açıklama yapmak için izin istediği belirtiliyor.

İşadamı Ali Ağaoğlu, 17 Aralık 2013’te İstabul’da başlayan yolsuzluk operasyonunu yürüten savcılardan sorumlu Başssavcı Vekili Zekeriya Öz’ün, toplam bedeli yaklaşık 77 bin lirayı bulduğu öne sürülen Dubai seyahatinin masraflarının kendi şirketlerince karşılandığını dün (6 Ocak 2014) açıkladı. Gelişmelere karşı sessizliğini koruyan Savcı Zekeriya Öz’ün bugün akşam üzeri söz konusu iddialara ilişkin bir açıklama metni göndereceği öğrenildi. Öz’ün Ağaoğlu’nun iddialarını yakın çevresine kesin bir dille yalanladığı bildirildi.

‘Dubai’deki fatura 4 bin 250 dolardı ve hepsini ben ödedim’

“Dubai seyahatine geçen yıl 17-20 Ekim günlerinde ailesiyle birlikte gittiği, uçak biletlerinin ve otel masraflarının kendisi tarafından karşılandığı ve bunun toplamda 4 bin 250 dolar olduğunu” savunan savcının şu ifadeleri kullandığı belirtildi:

“Bu faturalar nasıl düzenlenmiş bilmiyorum. Benim kaldığım tarih, uçak biletim belli. Orada bana ait olduğu belirtilen oteldeki yemek masrafını gösteren faturadaki bilgiler ve kredi kartı numarası da tarafıma ait değil. İddialarda yer alan Safari faturası ise benim Dubai’den ayrıldığım tarihe ait. Oteldeki yemek giderlerine gelince, ben ve ailem yemekleri otelde değil, dışarıda ekonomik mekanlarda yemeyi tercih ederiz.”

Savcının, açıklama metni eşliğinde elindeki belgeleri, faturaları, uçak biletlerini de paylaşacağı ifade edildi.

’Ağaoğlu’yla tanıştım, ama etik dışı bir ilgim olmadı’

Savcı Öz’ün, “İşadamı Ali Ağaoğlu ile iki yıl önce bir yakınının işlettiği işyerinde tanıştığı" öğrenilirken, bundan bir yıl sonra “Ağaoğlu’nun babasının cenazesine bir bürokratın ricası üzerine ona eşlik etmek için katıldığı” belirtildi. Öte yandan, “Savcı Öz’ün Ağaoğlu ile telefon görüşmesi yaptığını, bunun dışında hukuka, etik kurallara aykırı herhangi bir ilgi ve alakasının bulunmadığını” yakınlarına anlattığı kaydedildi.

Öz’ün korumalarına tahsis edilen araç alındı

İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ergenekon soruşturmasını yürüttüğü dönemde Zekeriya Öz’ün korumalarına tahsis edilen aracın dün gerekçe bildirilmeden alındığı öğrenildi. Öz’ün yaklaşık beş olan koruma görevilsi sayısının da düşürüleceği iddia edildi.