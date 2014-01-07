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HSYK, Zekeriya Öz hakkındaki iddiaları inceleyecek

HSYK, İstanbul Başsavcı Vekili Zekeriya Öz'ün tatil masraflarını bir şirkete ödettiği iddiasıyla ilgili inceleme başlatıp, müfettiş görevlendirebilecek

07 Ocak 2014 12:19

Basında Başsavcı Vekili Zekeriya Öz'ün tatil masraflarını bir inşaat firmasına ödettiğini gösterdiği iddia edilen belgelerin yayınlanmasını Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) ihbar kabul ettiği iddia edildi. Buna göre, HSYK, Zekeriya Öz hakkında tatil iddiaları ile ilgili yeni bir dosya açtı. HSYK Genel Sekreterliği, yapılan açıklamaları ve yorumları bu dosyada toplamaya başladı. Bu dosyanın, Öz'ün hakkında daha önce "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla açılan dosyayla birleştirileceği de ifade edildi.

Sabah gazetesinin "Hesap Zamanı" başlığıyla manşetten verdiği Ersan Atar imzalı habere göre, İstanbul Başsavcı Vekili Zekeriya Öz'ün, ailesiyle birlikte Dubai'de yaptığı tatilin masraflarını bir inşaat firmasına ödettiği iddiası, HSYK'da birinci gündem maddesi oldu. HSYK Genel Sekreterliği, belgelerle ilgili "inceleme dosyası" açtı. Dosya, "inceleme ve soruşturma yapılması" konusunda yetkili olan HSYK 3'ncü Dairesi'ne gönderilecek.


Dosya 3. Daire'ye gönderilecek


Genel Sekreterlik, Öz hakkında hazırlanmakta olan dosyayı önümüzdeki günlerde hakimler ile savcılar hakkında inceleme ve gerektiğinde soruşturma izni verme yetkisine sahip olan HSYK 3. Dairesi'ne gönderecek. Daire, ön inceleme sonunda müfettiş görevlendirecek. Müfettişler savcı yetkisine sahip olacağından her türlü bilgi ve belgeyi toplayabileceği gibi Zekeriya Öz ile tatil masrafını ödediği iddia edilen inşaat firmasının yetkililerinin de ifadesini alabilecek.

İstanbul Başsavcı Vekili Zekeriya Öz hakkında geçtiğimiz günlerde de, "soruşturmanın gizliliğini ihlal" dosyası açılmıştı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, kabine değişikliği öncesinde, TBMM'de yaptığı, "Savcılar hakkında suç duyurusunda bulunuyorum" sözleri üzerine HSYK'da ilk dosyayı açılmış ve 3'üncü Daire'ye gönderilmişti. HSYK üyelerinin yılbaşı öncesinde tatile girmeleri nedeniyle bu dosyanın incelenmesi 8 Ocak Çarşamba gününe kalmıştı. HSYK 3. Dairesi, Öz hakkındaki "tatil dosyası"nı da "soruşturmanın gizliliğini ihlal" dosyası ile birleştirebilecek.


Kınama cezası gelebilir


HSYK yetkilileri, hakim ve savcıların, masrafları özel kişi veya firmalar tarafından karşılanan tatile gitmelerinin Kurul'un gündemine daha önce de geldiğinin altını çizdi. Yetkililer, bu durumda hâkim-savcının doğrudan maddi kazanç elde edip etmediğine öncelikle bakıldığına işaret ediyor. Doğrudan kazanç elde edilmese bile bu davranışın Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 66'ncı maddesindeki "Hizmet içinde ve dışında, resmi sıfatının gerektirdiği saygınlık ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak" eylemi ile örtüştüğüne, yaptırımının da kınama olduğuna dikkat çekiliyor. Bu tür disiplin cezaları ise hakim ve savcıların terfilerinde etkili oluyor. Kurul, hâkim ve savcıların sicil dosyasına göre görev yerlerini buna göre belirliyor.


'Masrafları kim karşılıyor?'


Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir yargı mensubu nasıl oluyor da yılda 25-30 kez yurtdışına çıkıyor. Hadi bir kez kayağa, yüzmeye gittin. 25-30 kez nereye gidiyorsun? Masrafları kim karşılıyor?" sözlerinin hedefinde daha önce Twitter'da ailesiyle kayak yaparken çekilmiş fotoğraflarını paylaşan savcı Zekeriya Öz'ün olduğu öne sürülmüştü.


Fatura kesilen şirket


Öte yandan Öz'ün Dubai'deki 5 yıldızlı tatilini finanse ettiği öne sürülen inşaat şirketinin de Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. olduğu öğrenildi. Şirket, ticari sicil kaydına göre Ağaoğlu Şirketler Grubu'na bağlı.

Masrafını bir inşaat şirketinin karşıladığı 77 bin lira tutarındaki 5 günlük tatilde, Öz'ün bir oda servisine yaklaşık 300 dirhem (175 lira) bahşiş verdiği belirlendi. Tatile ilişkin 19 Ekim tarihli faturada, 11 kişilik yemek ve içecek masrafı olarak 5 bin 530 dirhem ödendiği yazılırken, faturanın üzerinde ise 300 dirhem bahşiş verildiği not edilmiş.

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