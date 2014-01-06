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'Hadi bir kez kayağa gittin' diyen Erdoğan, savcı Zekeriya Öz'ü mü kastetti?

HSYK Hakim ve Savcı Şikayet Bürosu'nun, basında yer alan Zekeriya Öz'ün tatilinin bir inşaat şirketi tarafından karşılandığı iddiasını inceleyerek bir dosya açtığı ifade edildi

06 Ocak 2014 17:43

Gazetecilerle yaptığı toplantıda, bir savcının sıkça tatil yaptığını dile getiren ve "hadi bir kez kayağa, yüzmeye gittin, 25-30 kez nereye gidiyorsun?" ifadesini kullanan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, kayak yaparken çekilen fotoğraflarını Twitter'dan paylaşan savcı Zekeriya Öz'ü kastettiği öne sürüldü. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun da bugün basında yer alan "Zekeriya Öz'ün tatil faturasını inşaat şirketi ödedi" iddiasını ihbar olarak ele alarak bi dosya oluşturduğu iddia edildi.

Vatan gazetesinden Kemal Göktaş'ın haberinde, HSYK Hakim ve Savcı Şikayet Bürosu'nun, basında yer alan Zekeriya Öz'ün tatilinin bir inşaat şirketi tarafından karşılandığı iddiasını inceleyerek bir dosya açtığı ifade edildi. Haberlerde ileri sürülen iddiaların yer alacağı dosya, bu hafta içinde toplanması beklenen HSYK 3. Dairesi'ne sunulacak. Daire, dosyadaki haberlerle ilgili bir inceleme yapılması gerektiğine karar verirse Zekeriya Öz ile ilgili inceleme başlatılacak. İnceleme sonunda Öz hakkında soruşturma açılabilecek.

Başsavcı Vekili Zekeriya Öz, 17 Aralık'ta bazı bakan çocuklarının da aralarında olduğu şüphelilere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında da "koordinatör" olarak yer almıştı. Hükümet çevrelerinin tepkisini çeken Öz, soruşturma sürerken İstanbul Emniyeti'ne gitmişti.

Zekeriya Öz hakkında bugünkü Sabah ve Takvim gazetelerinde çıkan haberlerde bir inşaat şirketinin yaklaşık 77 bin lira tutarındaki Dubai tatilinin faturasını ödediği iddia edilmişti.

Başbakan Erdoğan'da Cumartesi günü gazetecilerle biraraya geldiği toplantıda, "Bir yargı mensubu nasıl oluyor da yılda 25-30 kez yurt dışına çıkıyor. Hadi bir kez kayağa, yüzmeye gittin, 25-30 kez nereye gidiyorsun? Masrafları kim karşılıyor?” demişti.

Başbakan Erdoğan'ın kayak vurgusu, ailesiyle birlikte kayak yaparken çekilmiş fotoğraflarını 18 Ağustos 2013'te Twitter'dan paylaşan Zekeriya Öz'ü akıllara getirmiş ve Erdoğan'ın savcı Öz'ü kastettiği iddia edilmişti.

 

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