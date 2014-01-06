Sabah grubundan Zekeriya Öz'e ağır suçlama

Sabah gazetesi, yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile yürütülen soruşturmaya nezaret eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya Öz'ün, 8 kişiyle birlikte Dubai'de lüks bir otelde tatil yaptığını ve bu tatilin 77 bin liralık faturasının, bir inşaat şirketi tarafından ödendiğini iddia etti. Aynı içerikli haber, Sabah gazetesiyle birlikte Turkuaz Medya'ya bağlı olan Takvim gazetesinin de manşetinde "Paranı kim verdi Zekeriya!" başlığıyla yer aldı.

Sabah gazetesinden Şaban Arslan'ın haberinde yer alan iddiaya göre, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Öz'ün 17 Ekim 2013 Perşembe günü başlayan Dubai seyahatini, Fly Express adlı acente organize etti. Öz ile beraberindekileri Dubai Havaalanı'nda, seyahat acentesinin VIP servisine bağlı elemanlar karşıladı. Savcı Öz ve beraberindekiler, buradan lüks bir araçla, deniz kıyısındaki beş yıldızlı Jumeirah Zabeel Saray Otel'e giderek yerleşti.

Savcı Zekeriya Öz ve misafirleri, üç akşam, yemeklerini odalarında yediler. Oda servisinin getirdiği yemeklerden her bir öğünü için otele 2 bin 604 dolar ödendi. Zekeriya Öz ve misafirleri 5 ayrı odada kaldı.

'Faturayı inşaat şirketi ödedi'

Savcı Öz, plajıyla ve deniz manzarasıyla ünlü oteldeki 5 günlük tatilinin bitirdikten sonra, 22 Ekim Salı günü İstanbul'a döndü. Dubaili seyahat acentesi Fly Express'in, Zekeriya Öz'ün 6 günlük oda ücreti ve VIP karşılama bedeli olan 16 bin 377 doları ise 7 Ekim günü İstanbul Ataşehir merkezli bir inşaat şirketine fatura ettiği iddia edildi.

Savcı Öz, Dubai tatiline gitmeden önce otel ücretinin, Dubaili acentenin Garanti Bankası'ndaki hesabına peşin olarak yatırıldığı, seyahat sırasında yapılan masrafların sonradan fatura edildiği, bir bölümünün de kredi kartıyla ödendiği öne sürüldü.

İnşaat şirketinin, savcı Öz ve yanında bulunan misafirinin bir haftalık Dubai seyahati için Fly Express acentesine ve otele toplam, 31 bin 588 dolar (yaklaşık 68 bin 500 TL) ödediği iddia edildi. Haberde dokuz kişilik Dubai uçak biletinin bedeli de hasaba katıldı ve şirketin Öz'ün tatili için toplam 77 bin 500 TL ödediği iddia edildi.

Haberde Savcı Zekeriya Öz'ün 5 günlük tatilinin şöyle faturalandırıldığı öne sürüldü:

Otel: 15 bin 630

Odaya yemek (3 gece): 7 bin 812

Mini bar ve diğer yiyecek-içecek: 354

Havalimanı VIP gold karşılama: 747

Çöl safarisi ve akşam yemeği: bin 470

Büfe harcamaları: 5 bin 575

TOPLAM : 31 bin 588 $ (68 bin 500 TL)



'Yargı mensubu, yılda 20 kere yurtdışına gider mi?'

Başbakan Tayyip Erdoğan, önceki gün gazeteciler, STK temsilcileri ve akademisyenlerle Dolmabahçe'deki konutunda yaptığı toplantıda, "Bir yargı mensubu yılda 20-22 defa turist olarak yurtdışına gider mi?" diye sormuştu. Erdoğan "Kayak, kumsal, tenis... Bunun geliri nedir? bakın bir yargı mensubu bir belediye başkanının makam odasına gidiyor istediğini alamayınca o başkan hakkında dosya düzenliyor. Ben suç duyurusunda bulunuyorum, ses yok. Böyle bir şey olur mu?" demişti. Başbakan Erdoğan'ın Zekeriya Öz'ü kasttettiği iddia edilmişti.