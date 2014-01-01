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HSYK'dan savcılara 'yolsuzluk' incelemesi

HSYK, birinci ve ikinci yolsuzluk soruşturması kapsamında Turan Çolakkadı, Zekeriya Öz ve Muammer Akkaş hakkındaki suçlama ve iddiaları inceleyecek

01 Ocak 2014 11:43

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 3’üncü Dairesi’nin çarşamba günü toplanarak ‘Büyük Rüşvet Operasyonu’ sonrasında yargıdaki karşılıklı suçlama ve iddiaları görüşeceği öğrenildi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, toplantıda birinci soruşturmaya nezaret eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Zekeriya Öz, ikinci soruşturmayı yürüten savcı Muammer Akkaş ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı’yı da kapsayan olaylar ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın “Suç duyurusunda bulunuyorum” eleştirileri incelenecek.

Bozdağ’ın Adalet Bakanı olmadan önceki çıkışına ve basındaki iddiaları HSYK incelemeye almıştı. HSYK’nın Hâkim ve Savcılar Soruşturma Bürosu’nda dosya açılmıştı. Ancak inceleme, üyelerin de izne ayrılmasıyla yeni yıla bırakılmıştı. İnceleme ve soruşturma kararları HSYK bünyesindeki 3’üncü Daire tarafından veriliyor. 3’üncü Daire Başkanı, aynı zamanda HYSK Başkanvekili de olan Ahmet Hamsici. Daire’nin soruşturma kararı alması üzerine görevlendirilecek HSYK müfettişleri soruşturma yaparak rapor hazırlayacak. Bu soruşturma raporları ise HSYK 2’nci Dairesi’nde görüşülüyor. HSYK 2’nci Daire Başkanlığı’nı ise Nesibe Özer yürütüyor. Savcılar hakkında soruşturma yapılıp disiplin cezası talebiyle 2’nci Daire’ye gelmesi halinde ise bu Daire ceza verilip verilmemesini karara bağlıyor.

Hürriyet’te yer alan haberin tamamını okumak için tıklayın

 

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