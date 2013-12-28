Erdoğan: O militan savcı hakkında HSYK'ya suç duyurusunda bulunuyorum

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da toplu açılış töreninde konuşma yaptı. Erdoğan yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında yargıda yaşanan krize değinerek, "Yargıda dürüst adım atan bütün yargı mensuplarını tenzih ediyorum ama maalesef belli bir örgüt anlayışı içerisinde görev alanının dışına çıkarak bazı medya gruplarına da içine alarak masum insanları karalamak isteyen yargı mensupları var. Ordan da bu tür servisler yapılıyor. Hiçbir savcı medyayla işbirliği yapamaz. Sen kime hizmet ediyorsun seni tanıyalım. O savcı kime hizmet ediyor. Gün ola harman ola. Suç duyurusu yapıyorum. O militan savcı hakkında HSYK’ya suç duyurusunda bulunuyorum bakalım ne yapacak." dedi

Başbakan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Manisa artık 30 Mart seçimlerine Büyükşehir Belediye Başkanı’nı seçmek için geliyor. Hayırlı olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Ana muhalefet yavru muhalefet Manisa’nın büyükşehir olmasına da itiraz ettiler. Anayasa Mahkemesi’ne götürdüler. Bunun ne anlama geldiğini bilmezler.Ama biz yaşayarak geldik. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan buraya geldik. 750 bini aşmış tüm şehirlerimizi büyükşehir ilan ettik. Anayasa Mahkemesi'ne götürdüler. Köyde ne var muhtar var. Köy mahalle olacak, ilçe belediyesi hizmet götürecek. Köylerde kanalizasyon diye bir şey bilir misiniz? Ama artık köylerde bile kanalizasyon oluşmaya başlayacak. Foseptik çukurlarından köylerimiz arındırılacak. Medeni olmak budur. Ana muhalefetin de yavru muhalefetinde medeni olmak gibi bir derdi yok.

Manisa Merkez ve ilçelerinde bu açılışta 665 milyonluk yatırım gerçekleştiriyoruz. Bugün Turgutlu’da, yarın Salihli, Akhisar, Demirci’de olacağız. Toplamda 778 milyon liralık yatırımı Manisa’ya kazandırmış olacağız. TOKİ tarafından yaptırılan kız meslek lisesini, konutları, pansiyonu da bugün resmen hizmete alıyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz camileri restore etti, hizmete alıyoruz.

Manisa çok sayıda yatırım için tam bir cazibe merkezi haline geldi. Özel sektör yatırımlarını da toplu olarak hizmete alıyoruz. Manisa’ya hayırlı olmasını diliyorum. Eğitimde soruyorum anneler bu işi iyi bilir. Biz gelene kadar yavrularımızın kitabını bile bulamıyorduk. Geldik kitabı ücretsiz olarak dağıttık. Ücretsiz sıraların üzerine bıraktık. Bizden öncekilerin aklı neredeydi. Onların böyle bir derdi yoktu. Bizler çok çile çektik saman kağıtlarda okuduk. O yüzden kuşe kağıttan kitaplar bastırdık. İmkanı olmayan yavrularımıza burs verdik. Kız öğrencilere, erkek öğrencilere burs verdik. Parayı da annelere verdik

Kızlarımız ayrımcılığa tabii tutuldu. 15 yıl nerdeyse başları örtülü diye okullara sokulmadı. İktidarda olanlar bunun hesabını neden vermiyorlar. Sabır dedik ve hamdolsun bu ayrımcılığı bitirdik. Yavrularımız okullarımıza başı örtülü olarak giriyor. Başı açığı da kapalısı da aynı sıralarda oturuyor. Ülke parçalandı mı? Ülke normalleşti. Rahatsız olanlar var onları da biliyoruz. Ama şu anda ses çıkaramıyorlar. Neden? Bu milletin mayasında bu var da onun için. Kat sayı dediler? İnsaf, neden? Ayağına bağlıyorsun taşı koş diyorsun. Ne oldu şimdi kat sayı da kalktı. Başörtülü kardeşlerim kamu kurumlarına giriyor. Ne oldu yıkıldık mı? Gezi olaylarıyla bir çalkalanma yaptılar. Yetmedi şimdi de son günlerde bu olayı çıkardılar.

Bu yapılanlar Ak Parti’ye karşı değil Türkiye’ye karşı yapılıyor. Türkiye’nin büyümesini hazmedemiyorlar. Arkasında uluslararası güçler ve taşeronlar var. Bunun kimler olduğunu, bu taşeronların kimler olduğunu tahmin ediyorsunuz. Bu oyunu hep birlikte bozacağız.

'Hani şıf şıf tren giderdi...'

Durmadan, usanmadan tatlı dille konuşarak. Şu kalan 90 günde Ak Parti’nin devamından yana bir tercih yapacağız inşallah. Ya millet ya zillet diyorum. Ya millet kazanacak ya zillet kazanacak. Merkezde, ilçelerimizde spor için çok büyük yatırımlar yaptık.

Yeni hastaneler açtık, cihazlarla donattık. Manisa yüksek hızlı treni de hak ediyor. Eskiden kara tren vardı hani şıf şıf şıf giderdi. Hala onunla gidin istiyorlar. İşte Marmaray, Konya-Ankara-Eskişehir çalışıyor. Yüksek hızlı tren ağlarıyla öreceğiz.

Bu yapılanlar Ak Parti’ye karşı değil Türkiye’ye karşı yapılıyor. Türkiye’nin büyümesini hazmedemiyorlar. Arkasında uluslararası güçler ve taşeronlar var. Bunun kimler olduğunu, bu taşeronların kimler olduğunu tahmin ediyorsunuz. Bu oyunu hep birlikte bozacağız. Durmadan, usanmadan tatlı dille konuşarak. Şu kalan 90 günde Ak Parti’nin devamından yana bir tercih yapacağız inşallah. Ya millet ya zillet diyorum. Ya millet kazanacak ya zillet kazanacak. Merkezde, ilçelerimizde spor için çok büyük yatırımlar yaptık. Yeni hastaneler açtık, cihazlarla donattık. Manisa yüksek hızlı treni de hak ediyor. Eskiden kara tren vardı hani şıf şıf şıf giderdi. Hala onunla gidin istiyorlar. İşte Marmaray, Konya-Ankara-Eskişehir çalışıyor. Yüksek hızlı tren ağlarıyla öreceğiz.

'İftira akampanyası var'

CHP geldi ne gördünüz, MHP geldi ne gördünüz.Biz bu millete sevdalıyız. Lafla olmaz icraat lazım. Ankara-Afyonkarahisar arasında inşaat hızla devam ediyor. Toplam 641 km’lik Ankara-İzmir Yüksek hızlı tren projesini en kısa zamanda tamamlayacağız. İzmir’de İZBAN’ı biz yaptık belediye değil. Manisa-Bandırma demiryolu 150 yıllık bir demiryolu. Siz bize yetki verdiniz, biz de o hakkın mücadelesini veriyoruz. Soruyorum CHP buraya gelip ne söyleyecek. Siz TBMM’de büyükşehire karşıydınız.

Dürüst olmak gerek dürüst. Son günlerdeki bu kampanyada attıkları adımlarda çamurlar farklı. Ne diyorlar büyük yolsuzluk operasyonu. Biz yolzsuzluğa bulaşan kim olursa olsun karşısında bizi bulur hiç tavizimiz olmaz ama şunu da söylemek zorundayım. Çok ciddi bir iftira kampanyası var. Devletin içinfr yapılaşmaya giden bir örgüt bir çete de var. Bunlar mahramiyet diye bir şey tanımıyor. İzlemekse izlemek, dinlemekse dinlemek. Yargıda dürüst adım atan bütün yargı mensuplarını tenzih ediyorum ama maalesef belli bir örgüt anlayışı içerisinde görev alanının dışına çıkarak bazı medya gruplarına da içine alarak masum insanları karalamak isteyen yargı mensupları var. Ordan da bu tür servisler yapılıyor. Hiçbir savcı medyayla işbirliği yapamaz.

'O Savcı kime hizmet ediyor?'

Sen kime hizmet ediyorsun seni tanıyalım. O savcı kime hizmet ediyor. Gün ola harman ola. Suç duyurusu yapıyorum. HSYK’ya suç duyurusunda bulunuyorum bakalım ne yapacak. Sizlerde asli kollukla ilgili olarak Danıltaydaki süreci etkileme yetkisine sahip değildiniz. HSYK’ya Danıştay’daki süreci etkileme hakkına sahip değilsiniz diyorum. Dürüst hareket etmediniz, Anayasa’yı çiğnediniz. Hak er veya geç yerini bulacaktır. Biz bu makamlarda faniyiz. Baki olan Allah’tır. Eşek ölür kalır semeri. İnsan ölür kalır eseri

Ölene kadar bu hizmette kalmayacağız. Vademiz dolduğunda da bu dünyadan gideceğiz. Hayırlı bir amel defteri bırakmak istiyoruz. Birlik, beraberlik olsun istiyoruz. Bu alçakça projenin maşalığını Türkiye içinden bazı örgütler, medya, sermaye ve siyasi çevreler üstlendi. Kendimiz için değil 81 vilayet için huzur istiyoruz, biz de ayrım yok. Türkiye’yi bir olarak görüyoruz

Uzun ince bir yoldayız dedik, gece gündüz gideceğiz. Halka hizmet bizim için hakka hizmettir. Biz yola çıkarken tek millet dedik. Türkiye’yi bir ve bütün olarak görüyoruz. Tek bayrak dedik, bayrağımız tek. Böyle bütünleşeceğiz. İstikrarla büyüyen bir Türkiye var. Yolsuzluğun olduğu bir Türkiye olsa 10 senede 17 bin km bölünmüş yol yapılabilir miydi?. 79 senede 230 milyar dolar milli geliri olan Türkiye’yi 832 milyar dolara yükselttik. Biz gelene kadar her yer zarardaydı, şimdi kar ediyor. Yolsuzluk olsa bunlar olur muydu? MHP, CHP,DSP borçlandılar bir ödedik. Daha güçlü olacağız hiç endişeniz olmasın. Sorunlar çözüp emin adımlarla geleceğe ilerleyen bir Türkiye var