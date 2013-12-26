Yargı krizi tartışmalarını hâkim ve savcılar yorumladı: Kimsenin şamar oğlanı değiliz

Arzu Yıldız \ Ankara

17 Aralık’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlayan yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının ardından dün Türkiye’yi sarsan İstanbul TMK.10.Maddesiyle Yetkili Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş tarafından yürütülen soruşturmanın ve gözaltı kararının deşifre olmasının ardından yaşanan kriz ve HSYK’nın yaptığı basın açıklaması hakim ve savcılar arasında tartışmaya açıldı. Adalet.org isimli internet sitesinde savcı Muammer Akkaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı ve HSYK açıklaması tartışıldı.

Akkaş’ın basın açıklamasıyla ilgili yorumlar şöyle:

Yolsuzluk dünya sıralamasında 52.miydik ne?

Savcı Sabır Ç: Var mı böyle bir ülke, var mı böyle bir yargı sistemi, yargı iflas etmiştir.

Hakim Ahmet T: Yapılanları ve bunları yapma cüretini gösterenleri şiddetle kınıyorum. Bu hukuksuzluğa müdahil olan herkesten hukuk önünde derhal hesap sorulmalıdır.

Burada en büyük görev HSYK'nındır. HSYK eğer bir Cumhuriyet Savcısının "görevimi yapmam engellendi" açıklamasına rağmen tepkisini ortaya koymaz ise ve sorumlu olduğu kişiler yönüyle gereğini yapmaz ise Anayasa'da yer alan şekli bir kurum olarak kalmayı peşinen kabul etmiş olacaktır. Gün; görevini yapması engellenen meslektaşımıza ve hukuka sahip çıkma günüdür. Duyarlı olalım, en azından bir "evet" diyerek ve konunun gündemden düşmemesini sağlayarak bunu gerçekleştirebiliriz.

Hakim Ömer P: Bir meslaktaş bile ilk kez dosyaya müdahale edildiğini yani delillerin karartıldığını(acaba kimler tarafından!?) açıkça beyan ediyorsa olmayan Türk yargısının bilmem kaçıncı tescilidir... En iyisi yargıyı tamamen kaldırmak... Zaten rüşvet imiş, görevi kötüye kullanmaymış suç olmaktan çıkartılsın, alanlardan vergisi alınsın. Yolsuzluk dünya sıralamasında 52.miydik ne?

Savcı Mehmet K: Açıklama sayın Savcı dan gelmiş ise en doğrusunu yapmış, nasıl olsa her şey şeffaf olacaksa yapılanları ve kimin yaptığını da herkes bilsin.

Savcı Ozan M: Eğer içerik doğruysa, (ki inşallah doğru değildir); HSYK'nın derhal olaya el koyması gerekmektedir.

Avukat Emrah Ç: Deliller karartılmış, soruşturma dosyası sümen altı edilmiştir. Ucunun kimlere dokunacağını bilmediğimiz kirli ilişkiler ağı açığa çıkarılamamış, yürütme yargıya baskı yapmıştır.

Ülke kabile reisinin istekleri doğrultusunda yönetilmektedir. Reisin yancılarından hukuk beklemek olmaz.

Başsavcılar savcının amiri değildir, savcılarda kimsenin memuru değildir

Başsavcı Turan Çolakkadı’nın yaptığı açıklamayla ilgili görüşler ise şu şekilde:

Savcı Caner İ: Kadir İnanır geldi aklıma.

Savcı Zafer A: Başsavcının oturup CMK'yı baştan sona tekrar okumasını tavsiye ederim, o zaman savcının, başsavcılığın ne demek olduğunu hatırlar.

Savcı Aykut B: Başsavcıya emekli olmasını tavsiye ediyorum.

Savcı Enver Ö: Başsavcım adli kolluk yönetmeliği hakkında da bir kaç söz söyler misiniz? Operasyon sırasında, vali kaç kere emniyete gitti, soruşturmayı yapan ifadeyi alan polislere müdahale yapıldı, bu olaylarla ilgili emniyeti, valiyi ya da ilgili makamları aradınız mı? Emniyete gitme gereği duymadınız mı?

Hakim Samet Y: Hukuk camiasında kimi isimler vardır ki hiçbir zaman unutulmaz, Sn. Başsavcı Refik Gür gibi mi anılmak istiyor Salim Başol gibi mi, buna karar vermelidir önce.

Savcı Tuncay Y: ilk paragrafa bakmak yeterli olsa gerek. Bu açıklamalardan sonra biz

müracaat- suçüstü savcılığında bir işlem yapamayız. Cumhuriyet savcıları HAKKIN, HUKUKUN mevzuaata göre yerine getirilmesi için görev yaparlar. Başsavcılar savcının amiri değildir, savcılarda kimsenin memuru değildir. Eleştirebilirsiniz ancak inşa ettiğiniz yapının altı çürük olursa üstte ne olduğuna kimse bakmaz.

Avukat Emrah Ç: Elimde külahım bekliyorum. Ona anlatsın belki dikkate alır.

Savcı Sedat Ü: Hukukun yerle yeksan edildiği, mahkeme kararlarının uygulanamaz kılındığı ve adli kolluğun amirlerine kafa tuttuğu, hakkında iddialar bulunanların (doğru veya yanlış) usulü düzenlemeye imza atıp iddiayı soruşturmakla yetkili kılınanları akın akın görevden almaların yaşandığı bir ortamda dik duruş sergileyemeyen, "sen kim oluyorsun da mahkeme kararlarını uygulamıyorsun, savcı talimatını geri gönderiyorsun, burası muz cumhuriyetimi" deyip emniyet müdürünü çağırıp hukuki gereğini yapmayan sayın Başsavcının, "artık 35 yıl beni yormuş istifa ediyorum" demesi kendisinden beklenen davranıştı. Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz.

Hakim Nadir S: Adalet eski bakanıyla yaptığı görüşme hakkında da bir açıklama bekliyorum.

Kimseden büyük değiliz ama kimsenin şamar oğlanı da değiliz

HSYK’nın yaptığı basın açıklaması ise adalet.org kullanan hakim ve savcılar arasında çoğunlukla olumlu yankılandı. Açıklamayla ilgili yorumlar ise şöyle:

Hakim Burak Y: Yargı, yargıya sahip çıkmalıdır. Bu yönü ile bu tepkiyi değerli buluyorum.

Savcı Murat S: Soruşturmalar hakkında en ufak bir bilgim yok, daha öncekiler hakkında da yoktu, o yüzden yorum yapmamayı tercih ediyordum ama HSYK'nın bu açıklaması karşısında heyecanlanmamak mümkün değil, kararda olumlu olarak imzası olanlara hukukun üstünlüğüne olan inançları nedeniyle sonsuz saygılar, gelecek için umut verici...

Hakim Kaplan Ü: Müsteşar dışındaki diğer üyelerin gerekçeleri, kaçamak gerekçe. Sakal ve bıyık arasındaki sıkışmışlık durumu yani.

Hakim Kemal Ç: Muhalefet şerhleri çok garip. Böyle bir konuda HSYK açıklama yapmayacak da Şarkikaraağaç Sulama Birliği mi açıklama yapacak?”

Hakim Aydın B: Yargı, yargıya sahip çıkmak zorundadır. Kimseden büyük değiliz. Ama kimsenin de şamar oğlanı değiliz. Önümüze gelen vatandaşın yargıya gösterdiği saygının yüzde birini bile, yürütme organından beklemek hakkımızdır. Yargısız bir devlet, devlet değildir. Ancak onun adına başka bir şey denebilir. Bu yönüyle tepkiyi olumlu görüyorum.