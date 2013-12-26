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Savcı Akkaş: Polis mahkeme kararını yerine getirmedi, deliller karartıldı!

Savcı Akkaş: Mahkeme kararlarını uygulamayarak sıralı amirler suç işlemiştir. Şüphelilerin önlem alması, kaçması ve delil karartmasına imkan verilmiştir

26 Aralık 2013 18:34

Yeni yolsuzluk soruşturmasında dosyası elinden alınan savcı Muammer Akkaş bir açıklama yaptı.

T24'ün dün duyurduğu krizle ilgili Savcı Akkaş tarafından yapılan resmi açıklamada  “Hem Başsavcılık üzerinden hem de yargılama kararlarını uygulama durumunda olan adli kolluk üzerinden yargıya açıkça baskı yapılmış ve mahkeme kararlarının uygulanması önlenmiştir. Mahkeme kararlarını uygulamayarak sıralı amirler suç işlemiştir. Şüphelilerin önlem alması, kaçması ve delil karartmasına imkan verilmiştir” dedi.

Devlet krizine neden olan yeni yolsuzluk soruşturmasında dava dosyası elinden alınan savcı Muammer Akkaş, yazılı bir açıklama yaptı.

Akkaş’ın açıklamasının tam metni şöyle:

Tarafımca yürütülen soruşturmada, karşılaştığım baskılar nedeniyle aşağıdaki açıklamayı yapmak zarureti hasıl olmuştur.

Uzun bir süredir, içinde kamuoyu tarafından yakından tanınan kişiler ile bir kısım kamu görevlileri hakkında önemli iddiaların bulunduğu, çıkar amaçlı suç örgütü kapsamında ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet, nüfuz ticareti, sahtecilik, tehdit, 2863 sayılı yasaya muhalefet gibi suçlara ilişkin 2012/656 sayılı soruşturmayı yürütmekteydim. Kanunun emri gereği gizli olarak yürütülmesi gereken soruşturmanın deşifre edilip basına yansımaya başlaması ve delillerin karartılmasına yönelik olarak önlem alındığını tespit etmem üzerine harekete geçmeden önce dosyayı 24.12.2013 günü sayın Başsavcı Turan Çolakkadı ve Başsavcıcekilim Oktay Erdoğan’a ayrıntısıyla arz ettim.

Suçlarla ilgili delillerin karartılmadan bir  an önce toplanabilmesi için nöbetçi Hakimlik’ten soruşturmayla ilgili alınan arama ve el koyma kararları ve gözaltına alma kararını dün sabah itibariyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne, gereğinin yerine getirilmesi için gönderdim. Bilahare basın yayın organlarında ve internet sitelerinde gözaltına alınacak bazı isimlerin yer aldığını ve delillerin karartılmaya başladığını tespit ettim.

Aynı gün saat 19.00 sıralarında operasyonda görev alacak şube müdürüyle adliye binasında yaptığım görüşmeye rağmen mahkeme kararının ve gözaltına alma kararının yerine getirilmediğini belirledim.
Bugün itibariyle bu soruşturma dosyasının içerisinde yer alan arama, el koyma ve gözaltı kararlarıyla birlikte gerekçe gösterilmeden uhdemden alındığını öğrendim. Bundan sonra sorumluluk, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcıvekilindedir. Tüm meslektaşlarım ve kamuoyu bilmelidir ki; Cumhuriyet Savcısı olarak soruşturma yapmam engellenmiştir.

Dolayısıyla hem Başsavcılık üzerinden hem de yargılama kararlarını uygulama durumunda olan adli kolluk üzerinden yargıya açıkça baskı yapılmış ve mahkeme kararlarının uygulanması önlenmiştir. Mahkeme kararlarını uygulamayarak sıralı amirler suç işlemiştir. Şüphelilerin önlem alması, kaçması ve delil karartmasına imkan verilmiştir.

Devletin üç temel erkinden biri olan, bağımsız ve tarafsız bir şekilde görev yapılması beklenen yargı erkinin bir mensubu olarak bizlerden beklenen mevzuatın bize vermiş olduğu yetki çerçevesinde işlenen suç ve suç işleyenler hakkında gereğinin yapılmasıdır. Görevimiz, baskılardan korkarak ve çekinerek milletin hukukunu çiğnetmek değil, milletimizin hukukunu koruma yolunda görevimizi hakkıyla yerine getirmeye çalışmaktır.

Bu zorlu süreçte, en başta meslek büyüklerimiz olmak üzere bütün hukuk camiasından yargı bağımsızlığına sahip çıkmalarını bekliyorum.

Saygılarımla.

 

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