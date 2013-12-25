Başsavcı ile yeni operasyon savcısı arasında kriz

Arzu Yıldız

Türkiye’yi sarsan yolsuzluk operasyonu sürerken ikinci operasyonu başlatan Terörle Mücadele Kanunu'yla (TMK) görevlendirilmiş Muammer Akkaş ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı arasında kriz yaşandı.

Alınan bilgiye göre, soruşturma dosyasında yer alan şüpheli isimlere yönelik olarak Akkaş tarafından emniyete gönderilen listenin sızmasının ardından Çolakkadı Akkaş ile görüştü. Çolakkadı, dosyanın yolsuzluk ve rüşvet suçlaması üzerine kurulduğunu, bu konuların TMK ile görevlendirilen savcıların yetki alanına girmediğini belirtti. Akkaş ise dosyanın içeriği konusunda bilgi vermezken, "kara para aklama" iddiası olduğunu ve bu suçlamanın TMK ile görevlendirilen savcılığın yetki alanına girdiği gerekçesiyle Çolakkadı’ya yetkisizlik kararı vermeyeceğini açıkladı.

Bu tartışma sırasında Çolakkadı, İstanbul'da "Terörle Mücadele Kanunu kapsamında bir soruşturma yürütülmediğini" açıkladı.

Soruşturma yine Başbakan'a iletilmedi

Alınan bilgiye göre, Muammer Akkaş tarafından yürütülen soruşturma konusunda da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a istihbarat birimleri bilgi vermedi. İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın da soruşturmanın mahiyeti ve içeriğinden haberdar olmadığı ileri sürüldü.

Öte yandan alınan bilgiye göre, savcı Akkaş’ın polisin talimatı yerine getirmemesi halinde Jandarmayı harekete geçirmek için girişimde bulunacağı ifade edildi.

Görevden alma HSYK yetkisinde

17 Aralık’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Zekeriya Öz tarafından koordine edilerek başlatılan yolsuzluk soruşturmasının akabinde Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ tarafından yapılan “suç duyurusunda bulunuyorum” ihbarı, HSYK Genel Sekreterliği tarafından arşivlendi. Ayrıca savcı Öz hakkında yapılan yayınlarda kurulun genel sekreterliğince bir dosyada toplandı. Ancak toplanan bilgiler, HSYK’nın soruşturma ve inceleme başlatacak dairelerine sunulmadı.



Zekeriya Öz'ün Twitter'da mesaj paylaşamayacağı yolundaki iddialar ise HSYK'da karşılık bulmadı. HSYK'da yapılan değerlendirme "mevzuata aykırı ve hakaret içeren mesajlar yazılmadığı müddetçe savcılar da Twitter'ı kullanabilir" şeklinde oldu.

Savcı Öz hakkında HSYK tarafından yürütülen bir soruşturma olmadığı öğrenildi.

Tartışma yaratan son yolsuzluk soruşturmasında da savcı Akkaş’ı görevden alma yetkisi başsavılığa değil HSYK’ya ait. Ancak HSYK'nın Akkaş ile ilgili de herhangi bir işlem başlatmadığı öğrenildi.