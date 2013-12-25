Başsavcılık ile Emniyet arasında soruşturma krizi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Savcı Muammer Akkaş'ın önemli bir yolsuzluk ve rüşvet operasyonu için harekete geçtiği, ancak emniyet ile savcılık arasında kriz yaşandığı öğrenildi.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, Çok sayıda siyasetçi, bürokrat ve iş adamını isminin geçtiği operasyonda, rüşvet, yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamalar bulunduğu iddia ediliyor. Son rüşvet operasyonu sonrası emniyette yaşanan görevden almalar nedeniyle savcılığa direnç gösterildiği öne sürülüyor.

Hukukçular tarafından, 'gözaltı' ve 'arama'yı içeren mahkeme kararlarına ilişkin talimatın emniyet tarafından işleme konmamasının delilleri karartmaya neden olacağı için suç olduğu öne sürüldü.