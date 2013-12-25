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İstanbul'da yeni operasyon, yeni gözaltı kararları!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir operasyon için düğmeye bastı.

25 Aralık 2013 16:20

17 Aralık'ta başlayan yolsuzluk ve rüşvet operasyonu üç bakanın istifası ve bu isimlerden Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın Başbakan Tayyip Erdoğan'ı da istifaya davet etmesiyle hükümet krizine dönüşürken İstanbul'da yeni bir operasyon için düğmeye basıldı. Yeni operasyon kapsamında yaklaşık 30 kişinin bulunduğu bir liste için gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir operasyon için düğmeye bastı. Ergenekon savcılarından Muammer Akkaş tarafından yürütülen yeni soruşturma kapsamında, aralarında bazı siyasetçilerin, bürokratların ve işadamlarının da bulunduğu büyük bir grup için harekete geçildi. Soruşturma kapsamında, yeni yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak operasyon emri verildi. Operasyonun İstanbul Başsavcıvekili Zekeriya Öz tarafından koordine edilen 17 Aralık soruşturmasından bağımsız olduğu, iki soruşturma arasında bağlantı bulunmadığı öğrenildi.

Savcı Muammer Akkaş’ın başvurusu sonucu çıkartılan arama ve gözaltı kararlarının ilgili emniyet birimlerine iletildiği ifade edildi. Arama ve gözaltı emirleri kapsamında 30 dolayında kişinin bulunduğu bildirildi.

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