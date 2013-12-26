'2 yıldır bizden gizlenen ve isimlerin bile yer almadığı soruşturmalar var'

Yolsuzluk soruşturması dosyasında savcı Muammer Akkaş'ın dosyadan alınması nedeniyle yaptığı açıklamanın ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı da operasyona ilişkin, "Cumhuriyet savcıları önemli olayları kamuoyunu ilgilendiren medyada yer alacak olayları derhal, hatta çok önemliyse faksla telefonla, başsavcıya veya vekile bildirir. Ya böyle bir şey olmazsa kaos olur. Her önüne gelen kendiliğinden bir şey yaparsa… Bırakalım telefonla faksla bilgilendirmeyi, iki yıldır hiçbir bilgi verilmeden yürütülen soruşturmalar var. Kayıtlara başka isimler girilmiş, yada hiç kaydedilmemiş. Bir savcı isterse yırtar yok eder, isterse işleme koyar, bilen gören yok" dedi.

İşte Çolakkadı'nın açıklamasından satır başları:

'Akkaş yalan yanlış bilgi verdi'

Sizlere bir kağıt dağıtıldı bir savcımız tarafından. Yalan yanlış bilgiler verildi. İşin esasını ve doğrusunu anlatmak mecburiyetinde kaldım.

Dün sizlere bir basın açıklaması vermiştik. Orada şöyle demiştik, başsavcıların savcılar üzernde denetim yetkisi vardır, bu yasada böyle yazılmıştır. Soruşturmaları başsavcılar başlatır yada yetki verdiği vekiller ve cumhuriyet savcıları yaparlar. Başsavcılığımız 200 kadar savcıyı bünyesinde barındırıyor, bu 200 savcı rastgele kendi kendine ne soruşturma başlatır ne de bitirir.

Bir iş bölümü içinde çalışıyoruz. Çalışma talimatımız var. bu talimat yıllardan beri yürürlükte. Kitapçık halinde bastırıyoruz, bütün savcılara, diğer kurumlara, emniyete gönderiyoruz. Yürürlükte olan son çalışma talimatımız, 1 Ekim 2012’de basılmış. Kuralları orada koymuşuz. Bugün koymamışız.

Dün açıkladığımız gibi şöyle diyoruz “Cumhuriyet savcıları önemli olayları kamuoyunu ilgilendiren medyada yer alacak olayları derhal, hatta çok önemliyse faksla telefonla, başsavcıya veya vekile bildirir. Ya böyle bir şey olmazsa kaos olur. Her önüne gelen kendiliğinden bir şey yaparsa...

'Gizliliğe riayet etmeyen savcıdan soruşturma alınır'

Bırakalım telefonla faksla bilgilendirmeyi, iki yıldır hiçbir bilgi verilmeden yürütülen soruşturmalar var. Kayıtlara başka isimler girilmiş, ya da hiç kaydedilmemiş. Bir savcı isterse yırtar yok eder, isterse işleme koyar, bilen gören yok.

Bizim talimatımızda diyor ki, “soruşturmaların hukuka uygun yürümesi, gizliliğe riayet edilecek." Biz basın açıklaması yapabiliriz. Ya başsavcımız ya da basın sözcümüz var o yapar.

Buna riayet etmeyen, elindeki soruşturma bilgilerini medyaya aktaranlar, hukuka uygun soruşturma yürütemeyenlerin soruşturması başka savcıya verilir. Bu, talimatta böyle.

Bugün görüp uygulamış değiliz. Geçmişte de buna riayet etmeyenleri değiştirdik.

Şimdi yanlış aktarılıyor savcı tarafından. Bu yeni bir uygulama değil.

'5 savcı yanlış yapacak da 1 savcı mı doğru yapacak?'

İkincisi bir başsavcı vekilimiz, TMK’dan sorumlu vekil olmak üzere beş savcımız inceliyor. Bu beş savcı yanlış yapacak tek savcı mı doğru yapacak? Olayın aslını size açıklıyorum.

Son bir yönetmelik çıktı, başsavcıya bildirilecek. Esasen önceden de bildirilecekti ama. Salı günü soruşturma savcımızla konuştuk. Böyle bir dosyası var öğleden sonra bize anlattı. Vekiliyle beraber geldi, vekilin haberi yok.

Bir kısmı İzmir’de bir kısmı başka şehirlerde, TMK görevine göre bir suç yok. Şimdi cebir ve şiddet yok ise TMK organize suçlara da bakmaz. Şimdi arkadaşımız bazı bilgiler verdi ama. Dedim ki dosyayı iyice, başsavcı vekilimizle okuyun kapsamlı bana bilgi verin. Eksiğimiz olmasın fazlamız olmasın noksanlıklar olmasın. Anlaştık, yarın bilgi veririz diye gittiler.

Ama sabahleyin geldik ki olay medyada. Yani dün. Dün akşama kadar bu olay medyadaydı. Bunun üzerine bir de basın açıklaması yaptık. Gizlice hemen emniyete medyaya intikal ettiriliyor. Medyanın gücüyle savcı çalışır mı? Soruşturmalar böyle orta yerde yapılabilir mi? Medyaya aktarmak suç değil mi?

Savcının bu hareketi karşısında, ben bugün yazı yazdım. Talimatı uygula diye, o da uygulayarak beş savcı kendisi de dahil görevlendirdi. Şimdi inceliyor.

'Kimseden emir almam; bütün amacım hukukun uygulanması'

Huzurunuzda ilan ediyorum. 35 seneden fazla bu meslekteyim. Hiç kimseden emir almam. Bütün bir cümle Türkiye’de en uzun terör mahkemelerinde çalışmış bir savcıyım. Benim bütün amacım, belki sizler de tanırsınız. Hukuk uygulansın, soruşturmalarımız sırf adalet adına yürüsün. Şu bu amaçla yürümesin.

Başkaları ne diyorsa desin. Kimseden emir almam. Soruşturmalar yapılacak, ne fazla ne eksik. Durum bu.

Yani Türkiye’nin en büyük adliyesi, 600 kadar hakim ve savcının çalıştığı adliye, şu veya bu sebeple yargının rencide edilmesini, yanlış anlamlara sebebiyet verilmesini önlemek için bu açıklamayı yapıyorum

Sizlerin hiçbirisine özel bir bilgi vermiyorum. Bir basın açıklaması yapıyoruz ki ya ben ya basın sözcümüz yapar. Bunun dışındaki açıklamalara itibar edilemez. Bir savcı, başsavcısıyla vekiliyle konuşup, yarın gizlice her şeyi medyaya aktarır mı? Aktarıyorsa bunun amacı ne? Neyi kimden kaçırıyor?

Soru-cevap kısmı

Sızdırdığı tespit edildi mi?

E şimdi soruşturma dosyası onda, bir de belki daha önce hazırlayan kolluk kuvvetlerinde vardır. Bilmiyorum.

Sizin elinizde Bakan Sadullah Ergin’den sonra bu dosyaya baskı yapıldığı iddiaları var. Bakan beyden bir baskı gördünüz mü? Sıradan vatandaşlar olsaydı bu dosya yine o savcıdan alınır mıydı?

Bir dediğim gibi, bugün Perşembe, dün Çarşamba, Salı günü konuştuk. İlk böyle konuştuk. İki gün öncesine kadar bizim de yok. İkincisi DGM’de TMK’da ben uzun zaman çalıştım. Şunu da söyleyeyim. Benim lojmanım 105 haneli apartman. Bahçeşehir’de girişinde 24 saat özel güvenlik var. Kapıları şifreli. Bakan geldi, bu evde görüştük. Yahu bu nasıl iş? Ama nereden çıktı, evdeki görüşme. Evim orada, 24 saat bariyerli kapı giremez. Yahu gidin sorun o zaman. Biz nasıl ispatlayalım? Haliç Kongre Merkezi’nde yüzlerce kişi var neden sormuyorsunuz?

Mahkemenin kararı başsavcıyı da bağlar mı? Mahkemenin kararını hangi gerekçeyle uygulanmadı?

Savcılık istiyor, uygular. Biliyorsunuz savcılık tutuklama ister, tutuklayan kişi mahkeme kararı olmadan bırakılabilir. Ama şunu söyleyeyim biz kullanacağız bunu. Kapsamlı olarak inceleyeceğiz.

'Hiçbir delil karartılamaz'

Şunu orta yerde söylüyorum. Hiçbir delil karartılamaz. Kim suçluysa, kimin oğlu olursa olsun. Yani adalet neyi gerektiriyorsa bunlar yapılacaktır.