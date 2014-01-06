T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zekeriya Öz: Sabah grubunda çıkan iddialar yalan

Yanındaki 8 kişiyle birlikte Dubai'ye gittiği, bir haftalık tatilinin bedeli olan 77 bin 500 liranın da inşaat şirketi tarafından ödendiği iddialarına Savcı Zekeriya Öz'den yalanlama geldi

06 Ocak 2014 18:40

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun başındaki isim olan Başsavcıvekili Zekeriya Öz, ailesiyle birlikte Dubai’ye yaptığı seyahatle ilgili iddiaları yalanladı. Öz: “Dubai’ye ailemle birlikte gittim. Masrafları kendim karşıladım. İddialar yalan” dedi. Öz, konuyla ilgili yazılı açıklama yapacağını söyledi.

Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre, yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun başında olan isimlerden Savcı Zekeriya Öz hakkında bir inşaat şirketinin parasıyla, Dubai'de tatil yaptığı ileri sürüldü. Yanındaki 8 kişiyle birlikte Dubai'ye giden Savcı Zekeriya Öz'ün bir haftalık tatilinin bedeli olan 77 bin 500 liranın da inşaat şirketi tarafından ödendiği iddia edildi. Başbakan Erdoğan önceki gün gazeteciler, STK temsilcileri ve akademisyenlerle Dolmabahçe'deki konutunda yaptığı toplantıda, Savcı Öz'ü ima ederek "Bir yargı mensubu yılda 20-22 defa turist olarak yurtdışına gider mi?" diye sormuştu. Savcı Zekeriya Öz, hakkındaki iddiaları yalanlarken konuyla ilgili tekzip metni hazırlayacağını söyledi. 

ETİKETLER

zekeriya özdubaitatilsabahtakvimsavcıinşaat şirketifaturaağır suçlamayalanlama geldimasrafları kendim karşıladım

İlgili Haberler

Sabah grubundan Zekeriya Öz'e ağır suçlama

Sabah ve Takvim gazetesi, yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile yürütülen soruşturmaya bakan savcılardan Zekeriya Öz'ün yaklaşık 77 bin liralık tatil faturasını, bir inşaat şirketinin ödediğini iddia etti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24