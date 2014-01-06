Zekeriya Öz: Sabah grubunda çıkan iddialar yalan

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun başındaki isim olan Başsavcıvekili Zekeriya Öz, ailesiyle birlikte Dubai’ye yaptığı seyahatle ilgili iddiaları yalanladı. Öz: “Dubai’ye ailemle birlikte gittim. Masrafları kendim karşıladım. İddialar yalan” dedi. Öz, konuyla ilgili yazılı açıklama yapacağını söyledi.

Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre, yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun başında olan isimlerden Savcı Zekeriya Öz hakkında bir inşaat şirketinin parasıyla, Dubai'de tatil yaptığı ileri sürüldü. Yanındaki 8 kişiyle birlikte Dubai'ye giden Savcı Zekeriya Öz'ün bir haftalık tatilinin bedeli olan 77 bin 500 liranın da inşaat şirketi tarafından ödendiği iddia edildi. Başbakan Erdoğan önceki gün gazeteciler, STK temsilcileri ve akademisyenlerle Dolmabahçe'deki konutunda yaptığı toplantıda, Savcı Öz'ü ima ederek "Bir yargı mensubu yılda 20-22 defa turist olarak yurtdışına gider mi?" diye sormuştu. Savcı Zekeriya Öz, hakkındaki iddiaları yalanlarken konuyla ilgili tekzip metni hazırlayacağını söyledi.