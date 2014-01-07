HSYK'dan savcılar ve İstanbul Emniyet Müdürü için inceleme kararı

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 3. Dairesi, İstanbul merkezli yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile ilgili operasyon yürüten savcılar ve İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok hakkında inceleme yapılmasını kararlaştırdı.

HSYK 3. Dairesi, Ahmet Hamsici başkanlığında bu 10.00 sabah toplandı. İstanbul Cumhuryet Başsavcı Vekili Zekeriya Öz ve 2. soruşturma talimatını veren savcı Muammer Akkaş ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı arasında geçen karşılıklı suçlamalar mercek altına alındı.

Zekeriya Öz ve Muammer Akkaş usülsüz soruşturma yürütmekle, Turan Çolakkadı ve Terörden Sorumlu Başsavcı Vekili Oktay Erdoğan ise soruşturmayı engellemek ve karartmakla suçlanıyor. Toplantıda, savcılar ve soruşturmayı kararttığı iddia edilen İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok için inceleme kararı alındı.

Hürriyet gazetesinden Oya Armutçu'nun haberine göre, HSYK 3. Daire Başkanı Ahmet Hamsici, toplantı sonrası tüm üye ve hakimlerine, hiçbir şekilde açıklama yapılmaması uyarısı yaptı ve açıklama yapanların sorumlu olacağını belirtti. HSYK, internet sitesinden açıklama yapmaktan da vazgeçti.

2005 yılında yapılan değişiklikle en üst kolluk amirlerinin de hakim ve savcılar gibi yargılanır düzenleme çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürü'ne de inceleme izni verildiği belirlendi.

Böylece HSYK ilk kez bir emniyet müdürüne inceleme izni vermiş oldu.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, HSYK'nın kararı hakkında ''Her şeyde hayır vardır. Bilgim yok" yorumunu yaptı.

Milliyet com.tr sitesinde yer alan haberde ise HSYK'nın, eski Başbakan Yardımcısı, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın, İstanbul’daki yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla yürütülen soruşturmayla ilgili “Soruşturmanın gizliliğini ihlal eden savcılar hakkında Başbakan Yardımcısı olarak Adalet Komisyonu huzurunda suç duyurusunda bulunuyorum” açıklamaları doğrultusunda daha önce Zekeriya Öz ve İstanbul Cumhuriyet Savcısı Celal Kara ile ilgili inceleme başlatmıştı.