T24 LogoT24 Logo
Gündem

Savcı Kiraz, Gezi'de kör eden gaz kapsülü için 7 polisin ifadesini almış

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın, Okan Özçelik'in Gezi Parkı protestolarında atılan biber gazı nedeniyle kör olmasına ilişkin dosyada ikisi rütbeli 7 polisin ifadesini aldığı belirlendi

05 Nisan 2015 19:00

İstanbul Adliyesi'ndeki makamında rehin alındıktan sonra öldürülen Berkin Elvan dosyasının savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, olaydan bir hafta önce, Gezi Parkı protestolarıma katılan Okan Özçelik adlı gencin biber gazı kapsülüyle gözünün kör edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında, ikisi rütbeli 7 polisin ifadesini aldığı ortaya çıktı.

İsmail Saymaz’ın Radikal’de yer alan haberine göre, Gezi Parkı protestolarına katılan Okan Özçelik, 1 Haziran 2013'te polisin attığı biber gazı kapsülünün isabet ettiği gözünü kaybetmişti. Bu soruşturmayı da yürüten ve geçtiğimiz hafta rehin alındığı odada şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın, görüntülere ilişkin bilirkişi raporunun kendisine ulaşmasının ardından, 17 Mart'ta bir komiser yardımcısı ve beş polisin, 24 Mart'ta bir komiser yardımcısının şüpheli sıfatıyla ifadesini aldığı ortaya çıktı.

 

Rastgele ateş edilmiş

 

Çevik Kuvvet Şubesi'nde Komiser Yardımcısı olarak görev yapan S.S., 24 Mart'ta alınan ifadesinde, o gün geri çekildikleri sırada atılan taşla bir polisin yaralandığını, baygınlık geçiren polisi öbek içerisine alarak döndüklerini belirtti. S.S., şöyle devam etti:

"Yanında ZET silahı bulunan memur da yaralıyı taşıyordu. Taşlar üzerimize gelmeye başlayınca, kim olduğunu bilmiyorum ancak bir arkadaşımız, 'Ölüyoruz, sen niye ateş etmiyorsun' diye gazcı arkadaşa çıkıştı. Taş saldırısı artmaya devam edince gaz arkadaş tüfeğini omzundan indirdi. Ve o anda doldurdu, rastgele ateş etti. Ben gazcı personeli ve orada bulunan diğer arkadaşları tanımıyorum."

S.S., görüntülerde, ateş edilen yeri gösterdiği anlaşılan turuncu yelekli kişinin polis olmadığını ileri sürerek, "Bizim turuncu yelek giyen bir personelimiz bulunmamaktadır. Sadece sağlık personeli turuncu yelek kullanır. O kişi muhtemelen inşaat veya belediye görevlisi olabilir. Zira görüntüsünden de anlaşılacağı üzere yaşı bizim ortalamamızdan fazladır" dedi.

 

İşaret eden, polis değilmiş

 

Savcı Kiraz tarafından 17 Mart'ta dinlenen Komiser Yardımcısı U.O. birden çok grup halinde geri çekildiklerini, yaralı polisi taşıdıkları için ateş anını görmediğini, ateş eden polisin kendi gruplarından olmadığını savundu. O.U., turuncu yelekli kişinin polis olmadığını ifade ederek, "İnşaatta görevli olabileceği gibi başka bir kamu kurumunda da görevli olabilir. Atılan taşlardan korunmak amacıyla bulunduğumuz bölgeye sığındığını tahmin ediyorum" diye konuştu.

Polis memuru Ü.Y. ise o gün izinli olduğunu, turuncu yelekli kişinin de polis olmadığını ifade etti. Grup Şefi T.Ç. olay yerinde bulunmadığını, kendisinin ZET silahı kullanmadığını söyledi. Polis S.K. ise o gün kalkancı olduğunu ve ZET silahı kullanmadığını ileri sürdü. Polis Y.T. ve H.C. ise kendilerinin ZET silahı kullanmadığını kaydederken ateş eden kişiyi tanımadığını iddia etti.  

Haberin tamamını okumak için tıklayınız… 

ETİKETLER

savcımehmet selim kirazgezi parkıokan özçelikgezi barkıberkin elvan

İlgili Haberler

İşte Savcı Kiraz'ın son sözleri

Savcı Kiraz, Berkin Elvan soruşturmasının yanı sıra, Gezi Parkı olaylarında yaralananlara ilişkin soruşturma dosyasına da bakıyordu

Emniyet: Savcı Kiraz'ı şehit eden mermiler teröristlerin silahından

7.65 mm çapındaki kurşunların teröristlerin kullandığı Fransız onlusu olarak tabir edilen silahtan çıktığı belirlendi

Savcı Kiraz'ın son demeci: Berkin davası için hafta sonları dahil çalışıyorum

Savcı Kiraz'ın saldırıdan iki gün önce verdiği demeç ortaya çıktı

'Hastane raporuna göre savcı Kiraz'ın vücudundan 5 değil 10 kurşun çıktı' iddiası

Zaman'ın Florence Nightingale Hastanesi’nin raporuna dayandırdığı iddia...

Savcı Kiraz'la ilgili 166 habere erişim yasağı geldi

Erişimin engellendiği yerler arasında, Cumhuriyet, Radikal, Birgün, Sözcü, soL ve Taraf var

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24