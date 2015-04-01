İşte Savcı Kiraz'ın son sözleri

İstanbul Adalet Sarayı’ndaki terörist saldırıda şehit olan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın haberciler tarafından kayda geçirilen son sözleri "Devletin suçlu korumak gibi bir görevi olamaz. Biz de faillerin bulunmasını istiyoruz" oldu.

Kiraz bu sözleri 18 Mart tarihinde İstanbul Adalet Sarayı’nın 6. kat 323 No’lu odasında DHA muhabirini sohbet amaçlı kabulü sırasında söylemişti.

‘Biz de faillerin bulunmasını istiyoruz’

Savcı Kiraz, Berkin Elvan’ın ölümü soruşturmasına ilişkin, "Devletin suçlu korumak gibi bir görevi olamaz. Biz de faillerin bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Savcı Kiraz, Berkin Elvan soruşturmasının yanı sıra, Gezi Parkı olaylarında yaralananlara ilişkin soruşturma dosyasına da bakıyordu.

Savcı Kiraz’ın özgeçmişi

Savcı Kiraz 1 Ocak 1969 tarihinde Siirt’te dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Osmaniye Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Kiraz, 2010 yılında İstanbul Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne atandı. 4 yıl Gaziosmanpaşa Adliyesi’nde görev yapan savcı Kiraz, Eylül 2014 yılında İstanbul Adalet Sarayı Memur Suçları Bürosu Savcısı olarak göreve başladı. Aynı adliyede hakim olarak görev yapan Yasemin Kiraz ile evli olan savcı Kiraz, biri kız biri erkek iki çocuk babasıydı.