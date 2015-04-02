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Emniyet: Savcı Kiraz'ı şehit eden mermiler teröristlerin silahından

7.65 mm çapındaki kurşunların teröristlerin kullandığı Fransız onlusu olarak tabir edilen silahtan çıktığı belirlendi

02 Nisan 2015 15:27

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın ölümüne neden olan mermilerin teröristlerin silahından çıktığı açıklandı. Emniyet kaynaklarının verdiği bilgiye göre, yapılan inceleme sonunda 7.65 mm çapındaki kurşunların teröristlerin kullandığı Fransız onlusu olarak tabir edilen silahtan çıktığı belirlendi.

Kamera kayıtlarına göre, saat 12.22’de saldırganlardan Şafak Yayla adliye binasına giriş yaptı. Yayla’nın üzerinde avukat cüppesi vardı. Şafak, adliye binasına C Kapısı'ndan avukatların giriş yaptığı bölümden içeri geçti. Diğer saldırgan Bahtiyar Doğruyol’un adliye binasına saat kaçta ve hangi kapıdan girdiği ise henüz netlik kazanmadı.

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