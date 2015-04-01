Savcı Mehmet Selim Kiraz, son yolculuğuna uğurlandı

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda rehin alındıktan sonra öldürülen savcı Mehmet Selim Kiraz için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda tören düzenlendi. Cenaze töreninde ilk konuşmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu yaptı. Salihoğlu'nun ardından kürsüye davet edilen Adalet Bakanı Kenan İpek, konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Kiraz’ın cenazesini İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran kıldırdı. Cenaze töreni ardından şehit için helallik alındı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da aralarında bulunduğu kalabalık bir grup tarafından omuzlara alınan cenaze, toprağa verilmek üzere Eyüp Mezarlığı’na götürülerek defnedildi.

Bir süre sonra cenazeye Başbakan Davutoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’ın da katıldığı görüldü.

Cenazeye Türkiye Büyük Millet Meclis (TBMM) Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşegül İslam, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Bakan Bekir Bozdağ, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, Birinci Ordu Komutanı Salih Zeki Çolak, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, mesai arkadaşları, savcılar ve hakimler katıldı.

Cenazede taziyeleri baba Hakkı Kiraz kabul etti. Cenaze boyunca tek damla yaş akmayan acılı baba, ağlayanları da teselli etti. Şehit savcının oğlunu da bir an olsun yanından ayırmadı. Minik çocuk babası için dua etti.

Savcı Kiraz'ın eşi Yasemin Kiraz ise eşinin tabutuna son kez sarıldı. Eşinin fotoğrafını öpen Kiraz, gözyaşı döktü. Bazı vatandaşların Mehmet Selim Kiraz’ın fotoğraflarını taşıdığı görüldü.

Çağlayan Adliyesi'nde düzenlenen törenden notlar

Savcı Kiraz için Eyüp'teki cenaze naması öncesi Çağlayan Adliyesi'nde düzenlenen törende İl Müftüsü Rahmi Yaran ile birlikte 2 hoca daha şehit savcı için dua etti.

‘Milletin önünde hesap vereceksiniz’

Adalet Bakanı Kenan İpek, törende yaptığı konuşmada "Tetikçilerin ölmüş olması alçak ve karanlık güçleri rahatlatmasın. Hepimiz Mehmet Selim’iz demenin zamanıdır. Terör yıkar, yakar ve öldürür. Terör her zaman masum insanlara yöneldiği için kalleşliktir. Ne zaman büyük hedefler belirlemişsek ya yaygara ya terörist saldırı ile içimize kapandık. Canlarımız yanacak ama bu millet var olacak. Bu al bayrak ebediyen göklerde dalgalanacaktır. Tarih boyunca bu millete musallat olan ne kadar hain varsa hepsinin defteri dürülmüş, hadleri bildirilmiştir. Huzur bozmak isteyenler de hesap verecek. Bu alçak saldırıdan medet umanlara sesleniyorum, hangi ine çöreklenirseniz çöreklenin milletin önünde hesap vereceksiniz. Destekçileri, ve azmettirenler adalet önünde hesap verecek" dedi.